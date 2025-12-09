더바디샵, ‘Wrapped In Love’ 홀리데이 리미티드 라인 3종 선봬

더바디샵 연말 테마 ‘Wrapped In Love’로 달콤한 사랑을 감싸는 순간 구현
크랜베리 크러쉬, 슈가 플럼 패션, 카라멜 커들까지 세 가지 구성으로 선봬
지속 가능성을 실천하는 글로벌 뷰티 브랜드 더바디샵(The Body Shop)이 연말을 맞이해 홀리데이 리미티드 라인 3종을 새롭게 선보이고, 이를 기념해 특별 이벤트를 진행한다.
올해 더바디샵 홀리데이 테마는 ‘Wrapped In Love’로, 두 손 가득 달콤한 사랑을 감싸는 순간을 제품으로 구현했다. 홀리데이 리미티드 라인은 ‘크랜베리 크러쉬(Cranberry Crush)’, ‘슈가 플럼 패션(Sugar Plum Passion)’, ‘카라멜 커들(Caramel Cuddle)’ 세 가지 구성으로, 크리스마스에서 받은 영감을 더바디샵만의 고유한 감성으로 담아냈다.
크랜베리 크러쉬 라인은 상큼한 크랜베리와 민트 향을 조화롭게 담아 생기 있는 겨울 무드를 완성한다. 슈가 플럼 패션은 플럼 샤베트와 캐시미어 우드가 어우러진 포근한 플로럴 향을 선사하며, 두 라인은 바디버터·바디요거트·바디미스트·핸드크림/핸드밤·샤워젤 다섯 가지 제품으로 출시된다. 카라멜 커들은 황금빛 카라멜과 바닐라가 만들어내는 따뜻한 홀리데이 향으로, 바디버터·핸드밤·샤워젤 3종으로 오프라인 8개 매장과 자사몰에서 한정 판매되는 특별 라인이다.
이번 라인은 제형도 업그레이드됐다. 대표 제품인 바디버터는 기존 보다 부드러운 소프트 텍스처로 피부에 매끄럽게 녹아들고 96시간 보습 효과를 제공한다. 샤워젤은 풍성한 거품으로 데일리 클렌징은 물론 입욕제로도 사용할 수 있는 멀티 제형으로 선보인다.
더바디샵은 신제품 출시를 기념해 매장 이벤트를 준비했다. 12월 13일 현대 목동점, 12월 20일 스타필드 하남점에서 오후 2시부터 크리스마스 테마의 론칭 행사가 진행되며, 방문 고객에게는 홀리데이 리미티드 제품 본품을 포함한 다양한 선물을 제공한다.
더바디샵 관계자는 “이번 홀리데이 라인은 연말의 축제 분위기를 충분히 느낄 수 있도록 향, 텍스처를 공들여 개발했다”며 “더바디샵 제품과 함께 따뜻하고 사랑 가득한 연말을 보내시길 바란다”고 전했다.
한편, 더바디샵은 1976년 영국에서 설립된 글로벌 뷰티 브랜드로, 윤리적이고 지속 가능한 식물성 원료 사용, 동물실험 반대, 공정무역 원료 프로그램 운영 등을 통해 지속가능성을 실천해왔다. 더바디샵의 브랜드 가치와 캠페인은 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.
