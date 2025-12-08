[경제계 단신]한국타이어, 인니 물부족 지역 워터펌프 등 제공 外

한국타이어앤테크놀로지는 인도네시아 자카르타 동쪽 브카시군 스랑 바루 지역의 나가 십타 마을에서 워터 펌프 등 수자원 인프라를 지원하는 프로젝트(사진)를 최근 완료했다고 7일 밝혔다. 이 지역은 엘니뇨의 영향으로 인해 극심한 가뭄과 물 부족 사태를 겪고 있다. 이에 한국타이어는 지난해부터 이 지역에 워터 펌프와 물탱크 등을 설치해 왔다. 한국타이어는 “이번 인프라 지원이 지역민들의 삶의 질 향상에 기여할 수 있을 것”이라고 설명했다.
■ 중기중앙회, 뉴욕상의와 ‘美진출 지원’ 업무협약
중소기업중앙회가 뉴욕상공회의소와 ‘한국 중소기업의 미국 진출 지원을 위한 업무협약’을 체결했다고 7일 밝혔다. 양 기관은 바이어·투자자 발굴과 양국 기업인 간 비즈니스 네트워킹 확대, 미국 현지 시장 동향 및 정책 정보 공유 등을 중심으로 협력하기로 했다. 김기문 중기중앙회장은 “최근 미국에서 한국 중소기업 제품 인기가 높아지며 미국 진출을 희망하는 곳이 늘고 있다”며 “협약을 계기로 중소기업의 진출 기회가 확대되길 기대한다”고 했다.
■ 르노코리아, 직영사업소 겨울철 차량 무상점검
르노코리아는 겨울을 맞아 전국 직영사업소에서 차량 무상점검을 실시한다고 7일 밝혔다. 배터리 및 타이어 교체 고객을 위한 겨울 특별 정비 혜택도 제공한다. 무상점검 서비스는 8∼19일 진행하며 엔진오일 등 주요 액체류, 와이퍼, 브레이크 패드 등 차량 전반이 점검 대상이다.
