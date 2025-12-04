일론머스크의 ‘스타링크’, 롯데월드타워에 국내 육상 1호 도입

롯데물산은 롯데월드타워 지하 1층 종합방재센터와 22층 피난안전구역 총 2곳에 스타링크존(Starlink Zone)을 설치해 시범 운영할 예정이라고 4일 밝혔다. 향후 스타링크 존을 나머지 피난안전구역과 단지 내 인파가 몰리는 지역으로 확대할 예정이다.
롯데물산은 재난 대응 강화를 위해 스타링크를 도입하기로 했다. 롯데월드타워 소방방재 시스템을 스타링크로 고도화한다는 계획이다. 스타링크 저궤도 통신은 지상 기지국, 해저 케이블 없이도 통신이 가능하다. 지상 기지국의 화재나 공사 중 실수로 통신망이 유실돼도 이와 무관하게 인터넷이 가능한 것. 롯데물산은 롯데월드타워에 스타링크를 도입함으로써 24시간, 365일 끊기지 않는 백업 통신을 구축하게 됐다.
롯데월드타워에는 20개층마다 피난안전구역 5개소가 마련돼 있다. 또한 화재 발생시 바깥과 완전히 차단되어 2시간 방화가 가능하고, 신속한 탈출을 돕는 피난 전용 승강기가 총 19대 있다. 롯데물산은 이곳에 스타링크 존을 설치해 극한의 비상 상황에도 건물 내·외부 및 층간 통신이 가능하도록 했다.
