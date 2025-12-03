이루마, 글로벌 투어 성료… 카네기홀·시드니 오페라하우스 매진 기록 이어가

이루마 측은 2023년 11월 오세아니아에서 투어를 시작해 약 2년 동안 공연을 이어왔고 시드니 오페라하우스에서 열린 첫 공연을 포함해 아시아·유럽·미국 주요 도시 공연이 모두 매진됐다고 전했다.
서울, 일본 도쿄 산토리홀, 영국 런던 O2, 프랑스 파리 올랭피아극장, 독일 쾰른 필하모니홀, 오스트리아 빈 무지크페라인 황금홀 등 대형 공연장에서 매진을 기록했다.
시드니 오페라하우스의 초청으로 진행된 2024년 앵콜 공연 역시 매진되며 이루마는 2016년부터 이어진 ‘5회 연속 시드니 오페라하우스 매진’ 기록을 세웠다. 올해 투어에서는 싱가포르 공연과 미국 뉴욕 카네기홀 스턴 오디토리움 공연도 모두 매진됐다고 한다. 카네기홀 스턴 오디토리움 매진은 2016년에 이어 두 번째다. 마지막 공연이었던 방콕 공연도 전석 매진으로 투어를 마무리했다.
이루마는 “여러 나라와 도시에서 만나 준 팬들에게 감사한다”며 “앞으로도 새로운 음악으로 전 세계 관객을 찾아갈 계획”이라고 말했다. 그는 현재 새 앨범 작업에 집중하고 있다고 전했다.
이번 월드투어는 이루마의 주요 네오클래식 레퍼토리를 중심으로 구성됐고 첼리스트 강찬욱·김상지, 바이올리니스트 김상은이 참여한 앙상블 형태로 진행됐다고 한다. 피아노와 현악기의 조합을 기반으로 한 편성으로 구성한 것으로 알려졌다.
