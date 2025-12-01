청량리역 SKY-L65 ‘줍줍’ 3가구…최대 10억 시세차익 로또

서울 동대문구 청량리역 인근의 초고층 주상복합 ‘롯데캐슬 SKY-L65’가 3가구 무순위(줍줍) 청약을 진행한다. 이미 입주가 완료된 단지로 전매제한과 실거주 의무가 없어, 당첨 시 약 10억 원 규모의 시세차익이 가능하다는 점에서 시장의 관심이 쏠리고 있다.
1일 한국부동산원 청약홈에 따르면, 이번 재공급 물량은 ‘불법행위 재공급’ 전형으로 전용 84㎡A형 2가구와 84㎡D형 1가구다.
● ‘불법행위 재공급’ 84㎡ 3개 물량 풀렸다
이번 청약 일정은 1일 특별공급, 2일 1순위 청약 순으로 진행되며 당첨자 발표일은 2026년 5일이다. 재당첨 제한 기간은 10년이 적용된다.
분양가는 전용 84㎡A형이 10억 4120만 원, 84㎡D형이 10억 5640만 원이다. 당첨자는 계약금 10%를 먼저 납부하고, 중도금 60%는 내년 1월 12일, 잔금 30%는 같은 해 2월 9일까지 제출해야한다.
이번 물량은 청약 과정에서 불법 행위가 적발되면서 계약이 취소돼 나온 물량이다.
● 왜 최대 10억 시세차익이 가능한가… 허가구역 규제는 어떻게 피했나
84㎡형 최근 실거래가가 19억 5000만 원(2024년 10월 기준)에 거래된 점을 고려하면 단순 계산으로 약 9억~10억 원의 시세차익을 기대할 수 있다. 특히 입주가 이미 완료된 단지인 만큼, 당첨 즉시 전매가 가능하고 실거주 의무도 없다.
상업지역에 위치한 주상복합 단지라는 점도 규제 회피의 핵심이다. 전용 84㎡는 대지지분이 15㎡를 넘지 않아 토지거래허가구역 규제가 적용되지 않았다. 같은 허가구역이라도 주거지역은 대지지분 6㎡ 이하, 상업지역은 15㎡ 이하일 경우 허가가 필요하지 않다.
이 때문에 서울 내 규제로 막혀 있는 초역세권 신규 아파트 가운데 규제에서 비교적 자유롭고 즉시 전매가 가능한 드문 물량으로 평가받고 있다.
● 청량리역 초역세권 입지…1호선·수인분당선, KTX 강릉선 경춘선까지
롯데캐슬 SKY-L65는 청량리4구역 재개발로 들어선 주상복합 단지로, 지하 7층~지상 65층, 4개 동, 총 1,425가구 규모다. 지난 2023년 7월 입주를 시작했으며, 청량리역 초역세권 입지에 위치해 교통이 뛰어나다고 평가받는다.
지하철 1호선과 경의중앙선, 수인분당선은 물론 KTX 강릉선과 경춘선도 이용할 수 있다. 향후 수도권광역급행철도(GTX) B·C노선도 정차할 예정이어서 미래 가치가 높다는 평가도 받고 있다.
서울에 거주하는 무주택 가구 구성원이면 청약통장에 가입하지 않았어도 신청할 수 있다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
