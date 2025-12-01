비엣젯 항공, 연말 맞아 한국인 대상 ‘수고했어, 나 자신에게’ 특별 프로모션

비엣젯 항공이 연말 축제 시즌을 맞아 한국인 승객을 대상으로 베트남 왕복 항공권 무료 제공, 추가 수하물 20kg 허용 등 다양한 혜택을 포함한 특별 프로모션을 진행한다고 밝혔다.
캠페인에 참여한 이들은 오늘(1일)부터 오는 21일까지 비엣젯 항공 공식 한국 인스타그램에서 진행되는 ‘나만의 어워즈’, ‘쓰담쓰담 챌린지’ 및 비엣젯 항공 공식 카카오톡에서 진행되는 ‘내 영웅을 뽑아라’ 댓글 이벤트를 통해 베트남행 스카이보스 왕복 무료 항공권 등 다양한 경품 제공의 기회를 제공받는다.
특히 오는 31일까지는 비엣젯 항공 공식 홈페이지와 모바일 앱, 여행사를 통해 한국-베트남 노선 항공권을 예약하는 승객에게 추가로 20kg의 무료 위탁 수하물이 제공된다.
해당 프로모션은 2026년 5월 4일부터 2026년 5월 28일까지의 항공편에 유효하다.
비엣젯 항공은 한국과 베트남 간 최대 노선망과 가장 높은 운항 횟수를 자랑하며, 인천과 부산, 대구에서 호치민, 하노이, 다낭, 나트랑, 하이퐁, 푸꾸옥까지 12개 직항 노선을 운항 중이다. 또 라오스와 캄보디아, 태국, 말레이시아, 싱가포르, 필리핀 등 아시아 주요 도시로의 원활한 연결을 제공한다.
‘수고했어, 나 자신에게’는 긴 하루를 마무리하고 한 해의 무게를 내려놓는 순간, 자신의 여정을 돌아보고 개인의 노력을 인정하며 상쾌한 여행으로 재충전하거나 사랑하는 이들과 재회하거나 앞으로 다가올 새로운 이정표를 맞이할 수 있도록 스스로에게 선물하라는 비엣젯 항공의 메시지를 담고 있다.
비엣젯 항공 관계자는 “연말 축제 시즌을 맞아 마련된 흥미진진한 이벤트를 놓치지 말길 바란다”며 “비엣젯과 함께 여행하는 승객들은 스카이조이(SkyJoy) 로열티 프로그램을 통해 특별한 여행 경험과 보상을 기대할 수 있으며, 따뜻한 서비스와 신선한 핫밀인 포틴(Pho Thin)과 반미(Banh mi) 같은 정통 베트남 요리와 더불어, 1만m 상공에서 펼쳐지는 독특한 문화·예술 공연도 함께 즐길 수 있다”고 전했다.
