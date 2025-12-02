[Campus＆]한양사이버대, 디지털 혁신 기반 실무형 인재 양성의 중심으로

2025년 대학정보 공시 기준 취업률 81.2%, 재학생 1만6640명… 사이버대 중 최다 규모

세계혁신대학 WURI 2년 연속 진입… ‘문화·가치’ 6위 ‘학생 지원’ 47위 기록

AI 분석 시스템 ‘HY-LIGHT’, 나노디그리·디지털 배지로 학습 경험 차별화

크게보기 한양사이버대 전경.

실용 교육으로 취업률 1위… 온라인 고등교육의 새 기준 제시

2002년 개교 이후, 한양사이버대(총장 이기정)는 국내 사이버대의 교육 품질을 끌어올리며 온라인 고등교육의 새로운 지평을 열어 가고 있다.‘시간과 공간의 제약을 넘는 디지털 학습 환경’ 구축에 집중해온 이 대학은 실용성과 학문적 깊이를 동시에 갖춘 교육 체계를 통해 성인 학습자 중심의 미래형 교육기관으로 성장했다.이와 같은 탄탄한 교수진과 커리큘럼을 바탕으로 2025년 대학정보 공시 기준 취업률 81.2%를 달성해 사이버대 중 취업률 1위를 기록하며 실무 중심 교육의 성과를 입증했다.지금까지 누적 졸업생 5만 명을 배출한 한양사이버대는 산업 전반에 걸쳐 전문성과 현장성을 겸비한 인재를 공급하며, 명실상부한 ‘산업 밀착형 교육기관’으로 자리매김하고 있다.

디지털 국경 허문 한양사이버대, 세계로 뻗는 K고등교육

온라인 고등교육의 글로벌화가 가속화되는 가운데, 한양사이버대가 ‘K교육’ 수출의 전초기지 역할을 톡톡히 해내고 있다.그뿐만 아니라 해외 교육기관과의 공동 프로그램도 활발하다. 미국 ‘MI 에어 코퍼레이션’과는 항공 특화 교육과정을, 페루국립공대와는 복수학위제를 운영 중이며, 이는 전 세계 주요 기관들과의 긴밀한 협력을 기반으로 한 글로벌 고등교육 모델로 주목받고 있다.한양사이버대는 ‘국내 교육의 품질을 국경 너머까지 확장한다’는 목표 아래 앞으로도 글로벌 온라인 교육 생태계에서의 영향력을 꾸준히 키워 나갈 방침이다.

세계 수준의 혁신 교육 모델, 국내를 넘어 글로벌 표준으로

한양사이버대는 세계가 주목하는 디지털 혁신 교육의 중심에 서 있다. 최근 2년 연속 ‘세계혁신대학랭킹(WURI)’ 톱100에 이름을 올리며 국제적 경쟁력을 입증했다.이러한 성과는 디지털 기반 교육 전략이 만들어낸 결과다. 대표적으로 인공지능(AI) 학습 분석 시스템 ‘HY-LIGHT’를 통해 학습자의 성향과 이력을 정밀 분석하고, 중도 이탈 위험을 사전에 예측해 맞춤형 학습 콘텐츠를 제공하고 있다. 실제로 이 시스템 도입 이후 학업 중단율은 2019년 20% 수준에서 2024년에는 13.8%까지 낮아졌다. 현재 해당 기술은 특허 출원 중이며, 국내외에서 주목받는 혁신 사례로 평가받고 있다.그뿐만 아니라 학습자의 세부 역량을 인증하는 ‘나노디그리(Nano Degree)’ 제도와 ‘디지털 배지(Open Badge 3.0)’ 시스템도 적극 도입하고 있다. 이 시스템은 2025 아시아퍼시픽 오픈 배지 어워드에서 실버상을 수상하며 아시아 최고 수준의 인증 플랫폼으로 자리 잡았다.한양사이버대는 앞으로도 인공지능, 디지털 기술, 글로벌 인증을 기반으로 고등교육의 미래를 이끌어갈 계획이다.

산업 현장과 연결된 실무 중심 교육으로, 미래 인재를 키우다

한양사이버대는 급변하는 산업 환경에 발맞춰 실무형 인재 양성을 핵심 전략으로 삼고, 현장 중심의 교육 과정을 활발히 운영하고 있다.2025학년도 기준 반도체, 스마트 배터리, 국방 기술 등 국가 전략 산업과 직결된 전공을 다수 개설해 전문성과 실무성을 동시에 갖춘 교육 체계를 마련했다. 특히 삼성전자와 협력해 개설한 계약학과인 ‘반도체공학과’는 고졸 사원의 역량 강화를 위한 맞춤형 프로그램으로, 국내 사이버대 최초의 시도로 주목받고 있다. 산업계와 교육계 간의 긴밀한 협업이 만든 모범적인 산학 연계 사례로 꼽힌다.외식산업 현장 전문가의 참여도 눈에 띈다. 호텔외식경영학과에서는 중식 요리의 권위자인 이연복 셰프를 특임교수로 초빙해 외식 창업 및 조리 실습 중심의 특강을 진행 중이다. 학생들은 실질적인 업계 노하우를 배우며 현장 감각을 키우고 있다.이 외에도 한양사이버대는 전국 600여 개 산업체 및 공공기관과의 협약을 기반으로 산업체 위탁교육을 운영하며, 입학금 면제 및 수업료 감면 등 실질적인 장학 혜택을 지원하고 있다.경기도교육청, 한국주택협회 등과의 협력을 통해 교직원 및 업계 종사자를 위한 맞춤형 평생학습도 확대해 나가고 있다.

산업 수요 맞춤형 신설 학과, 미래 대응 교육 강화

한양사이버대는 2026학년도부터 산업 구조 변화에 능동적으로 대응하기 위해 두 개의 신설 학과를 개설하며, 학습자들에게 보다 다양한 진로 선택지를 제공하고 있다. 새롭게 신설된 ‘AI응용소프트웨어공학과’와 ‘노인복지요양학과’는 각각 디지털 전환 시대와 초고령사회 진입이라는 사회적 흐름에 발맞춘 전공으로 주목받고 있다.‘AI응용소프트웨어공학과’는 인공지능 기술과 소프트웨어 개발 역량을 융합해 실제 산업 현장에서 요구되는 실전형 인재 양성을 목표로 한다. 인공지능 알고리즘 이해부터 응용까지, 실습 중심의 커리큘럼을 통해 실무 적합성을 높인 것이 특징이다.‘노인복지요양학과’는 급속한 고령화에 따라 높아지는 요양 및 복지 서비스 수요에 대응하기 위해 설계됐다. 요양보호사 대비 과정이 포함된 커리큘럼을 바탕으로 실질적인 자격 취득 및 취업 연계를 도모하고 있으며 복지 현장에서 바로 적용 가능한 실전 지식을 중심으로 교육이 이뤄진다.한양사이버대는 그간 축적한 온라인 교육 인프라와 산학협력 네트워크, 실무 중심 커리큘럼을 이들 신설 학과에도 적극 적용하고 있다. 이를 통해 학문과 직무를 유기적으로 연결하며, 변화하는 산업 수요에 맞춘 전문 인력 양성의 새로운 모델을 제시하고 있다.

국내 최대 규모 사이버대학원… 실무형 석박사 인재 양성 앞장

한양사이버대 대학원은 2026학년도 전기 일반대학원 및 경영전문대학원 석박사 과정 신입생 모집에 나선다. 모집 기간은 10월 27일부터 12월 12일까지다.해당 대학원은 2010년 국내 사이버대 최초 설립 이후, 현재 1119명의 재학생과 누적 3600명의 졸업생을 배출하며 국내 최대 규모의 사이버대학원으로 자리매김했다. 특히 현직 전문가(51%), 관리자(18%), 사무직 종사자(17%) 등 재학생 직업군 분석 결과에서 알 수 있듯 현업 중심의 학문 수요가 뚜렷하게 나타난다.수업은 줌(Zoom) 기반의 실시간 화상 세미나와 멀티미디어 강의실 녹화 콘텐츠를 병행해 시간과 장소의 제약 없이 유연하게 수강할 수 있다. 이러한 온라인 학습 환경은 해외 거주자 비율(8%)에서도 입증되며, 수강생은 아시아(54%), 아메리카(21%), 유럽(13%) 등 전 세계에 분포해 있다.2026학년도 전기 모집에서는 정원 내 전형으로 석사과정 320명, 박사과정 120명을 선발하며, 정원 외 전형으로는 군 위탁, 산업체 위탁, 외국인 전형도 운영된다. 이들 전형에는 입학금 면제 및 수업료 감면 등의 장학 혜택이 제공된다.모집 전공은 일반대학원 8개 학과(기계IT융합공학과, 건축도시공학과, 아동학과, 상담심리학과, 법·공무행정학과, 부동산학과, 교육공학과, 디자인기획학과)와 경영전문대학원 1개 학과(경영학·마케팅, 재무 회계 세무, IT경영, 광고미디어)로 구성된다. 실무 역량과 전문성을 동시에 충족할 수 있는 구조다.

입학 전형부터 장학 혜택까지… 2026학년도 학부 모집 개시

한양사이버대의 2026학년도 학부 신·편입생 모집은 12월 1일부터 시작한다. 모집 대상은 총 12개 학부, 46개 학과에 이르며, 디지털 산업 수요와 사회 변화에 맞춰 설계된 학문 체계를 바탕으로 미래지향적 인재 양성을 도모한다.모집 학부는 △건축도시건설공학부 △기계자동차공학부 △에너지신소재공학부 △전기전자통신공학부 △컴퓨터·소프트웨어공학부 △경영학부 △국제언어문화학부 △사회과학부 △심리상담학부 △항공학부 △디자인학부 △스푸마토학부 등이며 학과별 특성화된 커리큘럼으로 이론과 실무를 연계한 교육이 이루어진다.입학 지원은 입학 홈페이지에서 진행되며, 온라인 지원서 작성 후 자기소개서 및 학업계획서 제출, 학업수행검사(30문항·30분), 증빙서류 등록 순서로 절차가 이어진다. 최종 합격자는 등록금 납부와 수강 신청을 거쳐 학업을 개시할 수 있다.특히 자기소개서와 학업계획서는 전체 평가의 70%를 차지하는 핵심 항목으로, 지원자의 진정성과 학업 의지를 구체적으로 드러내는 것이 중요하다. 학업수행검사는 언어, 수리, 사이버 윤리, 컴퓨터 활용 능력 등 다양한 영역에서 학업 적합도를 종합적으로 평가한다.다양한 맞춤형 장학 제도도 주목할 만하다. 직장인, 전업주부, 취업준비생, 고교졸업생, 어학우수자 등 다양한 상황의 학습자들에게 장학금이 제공되며, 특별전형 대상자에게는 등록금 감면 등 실질적인 혜택이 주어진다.입학 상담은 평일 오전 9시∼오후 10시, 주말 및 공휴일 오전 9시∼오후 6시 운영되며, 전화, 카카오톡 채널 ‘한양사이버대학교’, 학교 방문 등 다양한 경로로 가능하다.