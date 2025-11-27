중소-중견기업 성장 지원 의정 활동

[2025 대한민국 중소·중견기업 대상] 공로상
더불어민주당 허성무 의원(창원 성산)이 ‘2025 대한민국 중소·중견기업 대상’ 공로상(의정발전)을 수상했다.
의정발전
허 의원은 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회에서 중소·중견기업 지원을 위한 다양한 법안을 발의했다.
스마트공장 구축 지원 출연금의 20%를 법인세에서 공제하는 ‘조세특례제한법’ 개정안과 재난 피해 중소기업에 경제적 지원, 시설 복구비, 세제 지원 등을 제공하는 ‘지역중소기업 육성 및 혁신촉진 등에 관한 법률’ 개정안을 대표 발의했다.
2026년 예산안에서는 ‘ICT융합스마트공장보급’ 사업 예산 300억 원 증액과 ‘중소기업모태조합출자’ 예산 3000억 원 증액을 요구했다.
국정감사에서는 중소·중견기업의 해외 특허 분쟁 대응을 위한 예산 삭감 문제를 지적하며 기업들의 기술 경쟁력 확보를 강조했다.
허 의원은 “중소·중견기업의 경쟁력 강화를 위한 실질적인 지원 정책과 제도 개선을 지속 추진하겠다”고 밝혔다.
최지수 기자 jisoo@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0