동유럽풍 스카프 ‘바부슈카’ 겨울 아이템으로 뜬다

올 겨울 인기 상품으로 헤드 스카프인 ‘바부슈카(Babushka)’가 떠오르고 있다. 때 이른 영하권 겨울 추위가 찾아오자 귀를 덮는 모자와 머플러인 바라클라바 유행에 이어방한 아이템이 인기를 끌고 있는 것으로 보인다.
25일 W컨셉에 따르면 이달 3일부터 16일까지 바부슈카 등 머플러 매출은 직전 2주(10월 20일~11월 2일) 대비 38% 증가했다. 바부슈카와 관련된 검색량은 70% 늘었다. 타티아나, 메르헨 등 브랜드에서 출시한 바부슈카를 찾는 고객이 늘어난데 따른 것이다.
바부슈카는 러시아어로 ‘할머니’를 뜻한다. 러시아와 동유럽 할머니들이 전통적으로 머리를 보호하거나 추위를 피하기 위해 머리에 둘러 쓰던 헤드 스카프에서 유래했다. 정사각형, 삼각형 천을 머리에 둘러 턱 아래에서 묶는 방식으로 머리와 귀를 감싸 찬바람을 막아 보온을 챙길 수 있다는 점이 특징이다. 전통적인 스타일이 패션 아이템으로 재해석되면서 인기를 끌고 있다.
올겨울 ‘깜짝 추위’가 지속될 것으로 예상되면서 패딩슈즈 판매량도 크게 늘었다. 패딩 슈즈는 패딩의 볼륨감과 누빔(퀼팅) 디자인을 신발에 적용한 상품이다. 충전재를 넣어 보온성과 쿠션감을 높이고, 발수·방수 소재를 적용해 보다 따뜻한 보온 기능을 가진 것이 특징이다. 주로 스니커즈, 슬리퍼 등의 형태로 출시된다. W컨셉에서는 최근 2주 간 패딩슈즈, 푸퍼부츠 등 방한신발 매출은 직전 2주 대비 215%, 검색량은 130% 증가했다.
이소라 W컨셉 백&액세서리팀장은 “겨울철에는 보온성과 멋을 함께 챙길 수 있는 방한 아이템 수요가 높다”며 “그랜마 코어, 코티지 코어 유행으로 레트로한 감성에 힙한 느낌도 줄 수 있는 바부슈카 등 트렌디한 아이템 수요가 증가하는 추세”라고 말했다.
