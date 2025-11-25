[단신]카카오뱅크, 대화로 송금하는 ‘AI 이체’ 출시 外

카카오뱅크가 생성형 인공지능(AI)을 활용해 대화하듯이 송금할 수 있는 ‘AI 이체’를 출시했다. AI 이체는 고객이 대화하듯 이체를 요청하면 AI가 이를 대신 처리해 주는 서비스다. 은행명, 계좌번호, 이체 금액 등 기존 정보 입력 절차를 한 문장으로 줄였다. 최근 이체 내역이 있는 대상은 이름만으로, 별명을 설정했다면 ‘엄마’, ‘마미’ 등 의미가 유사한 표현만으로 이체할 수 있다. 송금 한도는 1회 1일 최대 200만 원이다. 착오 송금 방지를 위해 고객 요청이 불분명하면 재질문을 통해 정보를 명확히 하고, 수취인 검증 등 인증 절차도 마련됐다.
■ 롯데손보, ‘검진 갈 땐 용종보험’ 출시
롯데손해보험이 자사 보험 플랫폼 ‘앨리스’를 통해 ‘검진 갈 땐 용종보험’을 출시했다. 이 보험은 대장내시경 검사를 앞둔 고객이 건강검진 하루 전까지도 모바일을 통해 간편하게 가입할 수 있는 미니 장기보험이다. 주요 보장은 ‘대장용종 제거 수술비’ 담보로 용종 제거 시 1개당 10만 원을 지급하며, 수술 1회당 최대 80만 원(8개)까지 지급받을 수 있다. 불필요한 특약을 제외하고 ‘용종 제거 수술비 담보’만을 담은 실속형 상품이다. 40세 여성이 1년 기준으로 가입할 경우 보험료는 월 9600원 수준이다.
■ 키움증권 “절세계좌로 ETF 모으면 현금 페이백”
키움증권은 중개형 개인종합자산관리계좌(ISA)와 연금저축 계좌를 신규 개설한 고객을 대상으로 페이백 이벤트를 진행한다고 24일 밝혔다. ISA 또는 연금저축을 신설한 고객 중 주식 더모으기 서비스로 국내 상장지수펀드(ETF) 종목을 5회 이상 모았을 경우 모은 금액의 1% 금액(최대 5만 원)을 돌려준다. 중개형 ISA와 연금저축 계좌를 각각 신규 개설할 시 5만 원씩 최대 10만 원까지 페이백 받을 수 있다.
