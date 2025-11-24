“올해 크리스마스 시장 선도”… 배스킨라빈스, 아이스크림 케이크 18종 선봬

SPC 배스킨라빈스가 크리스마스 케이크 시장을 선도하기 위한 아이스크림 케이크 18종을 선보였다.
배스킨라빈스는 24일 서울 강남구 소재 ‘워크샵 by 배스킨라빈스(이하 ‘워크샵’)’에서 2025년 크리스마스 케이크를 공개했다.
이번 크리스마스 케이크는 ‘홀리데이 판타지(Holiday Fantasy)’를 테마로 한다. 토끼·다람쥐·고양이·산타·루돌프 등 귀여운 캐릭터를 케이크 디자인과 패키지에 적용해 동화 같은 판타지 세계를 담아냈다.
이번 시즌 제품은 제조 공정에서 디저트 요소를 접목해 베이커리와 아이스크림 케이크의 매력을 동시에 즐길 수 있는 것이 특징이다. 전진경 비알코리아 LAB 전무는 “기존 아이스크림 케이크에선 볼 수 없었던 제과 소재와 다양한 기술을 적용했다”며 “베이커리 케이크에서 정교한 제과 기술을 케이크에 적용해 앞으로도 다양하고 새로운 스타일을 선보일 예정”이라고 설명했다.
이를 위해 배스킨라빈스는 인기 디저트를 아이스크림 형태로 만드는 다양한 기술로 디자인·맛·식감 등을 업그레이드했다. 적용된 기술은 영하 40도 온도에서 아이스크림을 원하는 형태로 굳히는 ‘초저온 성형 기술’, 아이스크림 안에 아이스크림을 넣는 ‘이중 충진 공정 기술’, 냉동상태에서도 광택과 투명감을 유지하는 ‘글라사주 코팅 기술’ 등이다.
대표 제품인 ‘골든 브륄레 판타지’는 케이크 상단에 브륄레 질감의 화이트 초콜릿을 올려 톡톡 깨먹는 재미를 살렸다. 케이크 옆면에는 머랭 조각을 더해 파블로바(머랭 베이스로 만든 디저트 종류)의 바삭한 식감을 재현했다. ‘초코 스모어 판타지’는 화이트 초콜릿으로 코팅된 마시멜로우를 듬뿍 올려 겨울 시즌 대표 음료 ‘핫초콜릿’을 아이스크림 케이크로 표현했다.
초저온 성형기술을 활용해 타르트 형태의 아이스크림을 구현하고 바삭한 크런치를 겉면에 더해 타르트 식감을 살린 ‘홀리데이 초콜릿 판타지’도 선보였다. 또한 이중 충진 방식으로 두 가지 플레이버의 아이스크림을 바움쿠헨과 결합한 ‘스노우 바움쿠헨’, 케이크 중심부와 상단에 크런치 층을 더하는 기술로 식감의 입체감을 강화한 벽돌 모양의 ‘브릭 케이크’ 등도 주목할 만하다.
올해 첫선을 보인 ‘더 듬뿍 케이크’와 ‘쁘띠 케이크’의 크리스마스 버전도 함께 출시된다. 과일 케이크의 맛과 모양을 생생하게 구현한 ‘과일 바이트’ 시리즈, 냉동상태에서도 광택과 투명감을 유지하는 글라사주 코팅 기술이 적용된 3D 입체 ‘쁘띠 케이크’ 플랫폼이 적용된 ‘쁘띠 주토피아 케이크’ 시리즈 등이다. 특히 일부 직영점에서만 만날 수 있었던 쁘띠 케이크는 기존의 제작 기술을 자동화 시스템으로 확장하면서, 전국 모든 매장으로 확대 출시될 예정이다.
배스킨라빈스는 올해 케이크 사업 전체 매출을 15% 가량 성장시키는 것이 목표다. 전진경 비알코리아 LAB 전무는 “이번 크리스마스 케이크는 배스킨라빈스가 그동안 쌓아왔던 연구 역량이 빛을 바라며, 그 어느 때보다 혁신적인 기술로 완성했다. 올해도 기술혁신, 맛의 완성도, 디자인을 강화하면서 소비자들에게 큰 만족감을 주었다”며 “그 결과 전년 대비 성수기 시즌 15% 이상의 매출 성장을 이뤘다”고 말했다.
그러면서 “소비자들의 검증을 마친 신규 케이크를 통해 올 시즌 다시 한 번 시장을 리딩할 수 있기를 기대한다”고 덧붙였다.
