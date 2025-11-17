LG, 작년 탄소 539만t 감축… 서울 면적 2배 숲 조성 효과

LG그룹이 지난해 539만 t의 탄소 배출을 줄였다고 밝혔다. 이는 서울시 면적의 2.2배에 달하는 산림을 새로 조성한 것과 비슷한 효과다.
16일 LG가 발간한 ‘LG 넷제로(Net Zero·탄소중립) 특별 보고서 2024’에 따르면 LG는 지난해 약 539만 t의 탄소를 감축했다. 탄소 배출량이 전년 대비 26%가량 줄었다. 보통 숲 면적 1ha(헥타르) 생성당 40t의 탄소 배출이 줄어드는 점을 감안하면, 지난해에만 서울시 면적의 약 2.2배에 해당하는 산림을 조성한 것과 같은 효과를 낸 셈이다.
LG그룹은 전체 탄소 감축량 가운데 직접 감축으로 약 125만 t을 줄였다. 해당 감축량은 전년 대비 20%가량 늘어난 것이다. LG화학 등 주요 계열사들은 저탄소 연료로 전환하거나, 수소 에너지를 활용하는 등 신기술을 적용해 직접 감축 수단을 확대할 계획이다. 재생에너지 전환으로도 약 414만 t 규모의 탄소 배출을 줄였다.
LG는 2023년 2월 국내 최초로 그룹 차원의 탄소중립 로드맵이 담긴 넷제로 보고서를 발간한 뒤 해마다 관련 보고서를 공개하고 있다. 지속적인 탄소배출량 감축을 통해서 2030년에는 2018년 대비 34%, 2040년에는 52% 등으로 단계적으로 감축하고, 2050년에는 탄소 순배출을 ‘0(제로)’으로 만들 계획이다.
