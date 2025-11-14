아라역 역세권 아파트… 단지 인근 복합문화공간도

인천검단 호반써밋 3차는 인천시 서구 원당동(검단신도시 AB13블록)에 지하 2층∼지상 최고 29층, 8개 동, 전용 84·97㎡ 총 905가구 규모로 조성된다. 전용면적별로는 △84㎡A 105가구 △84㎡B 293가구 △84㎡C 116가구 △84㎡D 106가구 △97㎡ 142가구 △97㎡P 143가구 등이다.
인천검단 호반써밋 3차는 정부의 10·15 대책에서 자유로운 비규제지역으로 분양가상한제가 적용돼 주변 시세 대비 합리적인 분양가로 공급될 예정이다.
인천검단 호반써밋 3차는 인천지하철 1호선 검단연장선 아라역이 가까운 역세권 아파트다. 지난 6월 검단연장선이 개통되며 검단호수공원역, 신검단중앙역, 아라역 등 3개 역이 신설됐다. 이에 따라 김포공항, 계양, 부평, 송도 등 수도권 주요 지역으로 한 번에 이동할 수 있는 환경이 마련됐다. 특히 계양역으로 이동하면 서울역, 가산디지털단지역 등으로 빠르게 이동할 수 있어 서울 접근성도 크게 향상됐다. 여기에 단지 인근에 검단∼드림로 간 도로가 개발 중으로 향후 교통 편의성은 더욱 개선될 전망이다.
지역 중심 상권의 수혜도 주목된다. 단지 인근에는 넥스트 콤플렉스가 들어선다. 넥스트 콤플렉스는 약 5만 ㎡ 부지에 신개념의 복합상업시설과 문화공간을 조성하는 대규모 프로젝트다. 이곳에는 쇼핑몰을 비롯해 멀티플렉스 영화관, 대형 서점, 문화센터, 컨벤션센터, 키즈테마파크, 스포츠테마파크 등이 조성될 예정이다. 또한 인천지방법원 북부지원, 인천지방검찰청 북부지청이 들어설 법조타운과도 가까우며 주변 산업단지 중심으로 풍부한 직주 근접 수요도 기대된다.
쾌적한 주거 환경도 돋보인다. 단지 남측으로는 계양천이 맞닿아 쾌적한 생활은 물론 조망권까지 확보될 전망이다. 또한 계양천 수변공원을 비롯해 아라센트럴파크, 풀무골공원, 두물머리공원 등 다양한 공원으로 둘러싸여 있다. 여기에 인천검단꿈유치원도 도보권에 자리하고 있다.
우수한 평면 설계도 눈길을 끈다. 남향 위주의 단지 배치를 통해 통풍과 채광을 극대화했다. 전 타입 4베이 구성을 통해 주거 공간 효율성을 높이고 넓은 동 간 거리로 개방감을 더했다.
