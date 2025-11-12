“영하 60도에서 정상 작동”… LG에너지솔루션, 美 ‘사우스8’과 극저온용 배터리 개발 추진

극한 환경 배터리 포트폴리오 확장
사우스8과 극저온용 배터리 셀 공동 개발
사우스8, 극저온 안전성 갖춘 ‘액화 기체 전해질’ 기술 보유
“어는점 낮아 영하 60도 환경서 정상 작동”
LG에너지솔루션이 우주 등 극한 환경에서 우수한 성능을 발휘하면서 안전성까지 확보한 차세대 배터리 셀 개발에 나선다. 미국 우주항공청(NASA) 주도 프로젝트와 연계해 향후 항공우주용 배터리 시장 공략 강화를 기대할 수 있다는 분석이다.
LG에너지솔루션은 미국 사우스8테크놀로지(사우스8)와 ‘항공우주용 배터리 셀 연구 및 개발을 위한 전략적 파트너십’을 체결했다고 12일 밝혔다.
사우스8은 전 세계 최초로 리튬이온 배터리용 ‘액화 기체 전해질’을 개발한 미국 스타트업이다. 사우스8이 개발한 전해질은 지난해 미국 타임(TIME)지가 선정한 ‘2024 200대 발명품’ 중 하나로 선정된 바 있다. 영하 20도 환경에서 정상 작동이 어려운 기존 액체 전해질과 비교해 어는점이 크게 낮아 영하 60도 극저온 환경인 우주에서도 정상적인 성능을 발휘할 수 있다고 한다. 또한 물리적인 충격이나 급격한 온도 변화 상황에서도 안정성과 안전성을 동시에 확보할 수 있는 것으로 알려졌다.
유사 시 배터리 내부 액체 용매가 급격히 기화하면서 셀 온도를 낮추고 기화된 전해질이 빠르게 외부로 배출돼 배터리가 ‘작동하지 않는 셀(더미셀, Dummy cell)’로 전환돼 화재 발생 등의 위험을 줄이는 원리라는 설명이다. 기존 배터리보다 극한 환경 활용성과 안전성이 우수한 것이 특징이다. 향후 우주항공용뿐 아니라 추운 지역 모빌리티나 로봇, 군사작전용 제품 등 다양한 극한 환경에서 활용할 수 있는 배터리 제품 출시를 기대할 수 있다.
특히 이번 협력은 미국 우주항공 및 방위용 첨단 에너지 저장 솔루션 분야 선도기업인 KULR테크놀로지그룹과 미국 항공우주청(NASA)이 추진하고 있는 항공우주 프로젝트 일환이기도 하다. KULR은 텍사스 우주위원회로부터 연구비를 지원받아 차세대 우주탐사를 위한 저온 리튬이온 배터리 솔루션 개발을 진행 중이다. 사우스8은 이 프로젝트에 공동으로 참여하고 있다.
파트너십에 따라 LG에너지솔루션과 함께 액화 기체 전해질을 비롯해 이에 특화된 주액 기술, 특수 외장재 등을 활용한 최종 배터리 셀을 제작할 예정이다. 세부적으로 LG에너지솔루션은 극저온 특화 차세대 배터리 셀 설계와 최종 배터리 셀 성능 평가, 분석 등을 담당한다.
LG에너지솔루션과 사우스8의 인연은 지난 2019년에 시작됐다. 스타트업 챌린지 프로그램을 통해 사우스8과 처음 인연을 맺고 꾸준히 교류해 왔다. 작년에는 공동 개발 계약을 체결해 본격적으로 액화 기체 전해질 기반 배터리 개발에 착수했고 이번 전략적 파트너십을 통해 협력 관계를 더욱 공고히 했다.
LG에너지솔루션은 이번 계약으로 항공우주용 배터리 시장 확대를 위한 발판을 마련할 것으로 기대하고 있다. 김제영 LG에너지솔루션 최고기술책임자(CTO) 전무는 “액화 기체 전해질 기술이 극한의 추운 환경에서 발생하는 배터리 성능 저하 문제를 근본적으로 해결할 수 있을 것으로 기대하고 있다”며 “극저온 환경 항공우주 탐사를 포함한 다양한 분야에서 새로운 고객 가치를 창출할 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.
한편 LG에너지솔루션은 미국 일론 머스크의 우주기업 ‘스페이스X’에 우주선 전력용 원통형 배터리 제품을 공급하는 것으로 알려졌다.
