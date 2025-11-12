[알립니다]AI와 무인화로 ‘세계 4강’ 노리는 K-방산

동아일보와 채널A가 25일 서울 중구 롯데호텔 서울에서 ‘동아 K-방산포럼 2025’를 개최합니다. 이번 행사의 주제는 ‘인공지능(AI)·무인화로 진화하는 K-방산의 미래’입니다.
이미 우리 군은 AI 로봇이 시험 투입돼 군 장병을 대신해 정찰, 수색 등을 수행하고 있습니다. 한국 방산의 대표 제품인 자주포가 무인화되고, 목표물에 스스로 날아가 부딪치는 드론도 개발하고 있습니다. 빠르게 줄어드는 국군 병력을 대체하기 위한 AI·무인화 노력이 한국 방산의 새로운 경쟁력이 되고 있습니다. 이번 포럼에선 정·관계, 산업계 인사 및 한국에 주재하는 각국 무관 등이 참여해 우리 방산기업의 AI·무인화 기술 현황을 살펴보고 앞으로의 방향성을 짚을 예정입니다. 많은 관심 부탁드립니다.
● 일시: 11월 25일(화) 오전 9시∼오후 1시
● 장소: 서울 중구 을지로 롯데호텔 36층 벨뷰스위트홀
● 주제: 인공지능(AI)·무인화로 진화하는 K-방산의 미래
● 주최: 동아일보·채널A
● 문의: 동아일보 미래전략연구소(02-361-1524, dongaforum@donga.com)
댓글 0