증권사 내년 코스피 전망치, 4500~7500 천차만별

주요 증권사들이 내놓은 내년 코스피 전망치가 4,500포인트에서 7,500포인트까지 큰 폭의 차이를 보이고 있다. 투자자들의 혼란이 가중되는 가운데 전문가들은 증권사들이 제시한 수치보다는 그 근거에 집중하라고 조언했다.
11일 증권업계에 따르면 주요 증권사 중 코스피 전망치를 가장 높게 제시한 곳은 KB증권이다. KB증권은 내년 코스피 전망치를 최고 7500포인트로 제시했다. 가장 낮은 전망치를 제시한 곳은 키움증권으로 최고 4500포인트로 내다봤다. 최고치 기준으로 증권사에 따라 3000포인트의 차이가 난 것이다. 이외에 신한투자증권은 5000포인트, 한국투자증권과 유안타증권은 4600포인트로 예상했다.
상승 이유로는 코스피가 해외 증시에 비해 여전히 저평가돼 있고, 반도체 업종 중심의 호실적이 예상되는 점이 지목됐다. 하락 이유로는 도널드 트럼프 미국 행정부의 관세 부과 등에 따른 인플레이션 우려 등이 나왔다.
매년 연말마다 증권사들이 내년 증시를 전망하지만, 증시는 이를 빗나갈 때가 많다. 투자할 때 제대로 참고할 만한 증권사의 전망치가 부족하다는 지적이 나온다. 실제로 지난해 키움증권은 올해 코스피 최고치를 3000포인트, KB증권이 2980포인트, IBK투자증권은 2830포인트, 한국투자증권이 2800포인트로 제시했다. 모두 4000선 돌파를 맞추진 못했다.
전문가들은 증권사들의 결론보다는 결론에 이른 과정을 들여다봐야 한다고 강조했다. 황세운 자본시장연구원 선임연구위원은 “증권사들의 전망은 의견일 뿐이므로 다양한 의견 중 하나로만 받아들여야 한다”며 “증권사가 왜 그런 결론을 냈는지 근거를 살펴 취사선택해야 합리적인 투자를 하게 될 것”이라고 말했다.
