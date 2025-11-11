프레인글로벌, 글로벌PR 얼라이언스 ‘PGA플러스’ 출범

PR 컨설팅 그룹 프레인글로벌은 전 세계 33개국 PR 회사들과 함께 글로벌PR 에이전시 연합인 ‘PGA플러스(Prain Global Alliance Plus)’를 지난 10일 공식 출범했다고 11일 밝혔다.
PGA플러스는 국내PR 기업이 주도한 첫 글로벌PR 얼라이언스다. 아시아·유럽·미주의 현지 PR회사들이 하나의 팀처럼 유기적으로 협업해 해외PR·마케팅 서비스를 제공한다.
프레인글로벌은 국내외 기업들의 글로벌 커뮤니케이션 수요에 대응하기 위해 2022년부터 3년 넘게 해외 파트너십(MOU)을 체결하며 네트워크를 구축했다. 해외 제휴사들과 협업해 유럽, 미국, 아시아 등에서 다수의 PR 프로젝트를 성공적으로 수행했고 CJ 제일제당 비비고 해외 PR 프로젝트로 2024 한국 PR대상을 수상하기도 했다. 프레인글로벌 측은 이번 출범으로 아시아·유럽·북미·중동·남미 등 전 세계 주요 지역의 PR 전문가들이 하나로 연결됐다고 밝혔다.
이번 얼라이언스에는 유럽·미주 지역의 ▲독일 서비스플랜 PR & 컨텐츠(Serviceplan PR & Content) ▲프랑스 진(JIN) ▲영국 더블유 커뮤니케이션즈(W Communications) ▲미국 보스파(Bospar) ▲남미 라탐 인터섹트PR(Latam Intersect PR) 등이 참여했다.
아시아·중동 지역에서는 ▲일본 써니사이드업(Sunny Side Up) ▲대만 엘리트PR(Elite PR) ▲인도네시아 인케마리스(Inke Maris) ▲아랍에미리트 나인야즈 커뮤니케이션즈(9Yards Communications) 등 전문 PR 회사가 합류했다.
PGA플러스는 각 사의 현지 미디어 네트워크, 마케팅 인프라, PR 전문성을 결합해 국내외 기업 및 스타트업에 제공할 계획이다. ‘One-network, One-team’ 전략 아래 30여 개국의 에이전시가 실시간으로 협력하고, 고객사는 해외 진출 시 현지화된 커뮤니케이션을 구현할 수 있다. 프레인글로벌은 올해 안에 PGA플러스 참여국을 50개국 이상으로 확대하고, 미국과 싱가포르에 해외 지사 설립도 추진할 예정이다.
김평기 프레인글로벌 대표는 “PGA플러스는 국경을 허물고 세계를 한 책상 위에 평평하게 올리려 한다”고 밝혔다. 이어 “향후 글로벌 네트워크와 프로젝트 경험을 바탕으로 기업 PR뿐 아니라 스포츠·엔터테인먼트 등 콘텐츠 산업 전반에서 활동 무대를 세계로 넓혀가겠다”고 말했다.
