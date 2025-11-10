금감원, 업권별 금융소비자 보호방안 마련

소비자보호처→총괄본부 격상
금융감독원이 업권별 금융소비자 보호 방안을 마련하고 금융소비자 보호 강화에 초점을 맞춘 조직 개편안을 이달 내 마무리할 것으로 보인다.
조직 개편 이달 내 마무리 계획
9일 금융당국에 따르면 금감원은 보험업권, 금융투자업권 등 업권별 특성을 반영한 금융소비자 보호 방안을 만들고 있다. 또 금융소비자보호처를 수석부원장 산하 소비자보호총괄본부로 격상하는 등의 조직 개편을 이달 중 마무리할 계획이다.
금감원은 9월 말 정부 여당의 금융소비자보호처(금소처) 분리안이 철회된 후 금융소비자 보호 강화 과제를 발표하고 이를 반영한 조직 개편안을 연내 내놓겠다고 밝힌 바 있다. 이에 따라 금감원은 그동안 이찬진 금감원장 주재로 내부에서 임원 토론회를 열고 민원이 많은 보험·금투업권의 감독 개선, 소비자 보호 강화 방안을 논의했다. 또 금감원은 전문가, 민원인들과 함께 외부 토론회도 여는 등 의견 수렴 절차를 밟고 있다.
예컨대 금감원에선 금투업권과 관련해 벨기에펀드를 중심으로 펀드 설계부터 심사·판매 전 단계에 걸쳐 소비자 보호를 강화하는 방안이 논의됐다. 이 원장은 5일 직접 벨기에펀드 민원인을 만나 “불완전판매 관련 내부 통제 위반 시 배상 기준을 재조정할 수 있다”고 언급한 바 있다.
이달 중 조직 개편과 임원 인사가 마무리되면 이 원장은 취임 후 첫 기자간담회를 열 예정인 것으로 알려졌다.
