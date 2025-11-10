車업체 신용등급 줄하락… 현대차-도요타만 버텨

세계 경기침체-美관세 여파에도
글로벌 경기 침체와 미국의 상호관세 부과 등의 영향으로 자동차 업체의 신용등급이 상당수 하락한 가운데 현대차와 도요타는 기존 신용등급을 유지한 것으로 나타났다. 친환경차 기술력이 높고 관세 대응 역량도 충분했던 점이 비결로 꼽힌다.
“친환경차 기술력-자금력 충분”
9일 자동차 업계에 따르면 글로벌 신용평가사 피치는 현대차의 신용등급을 A―, 도요타는 A+로 각각 유지했다. 두 회사의 신용 전망도 ‘안정적’이라고 평가했다.
반면 피치는 상당수 자동차 업체의 신용등급을 하향 조정했다. 올해 2월 이미 투자 등급이 BBB―에서 BB+로 하향 조정됐던 닛산은 최근 또 한 번 등급이 BB로 떨어졌다. 혼다와 폭스바겐은 각각 A와 A―를 유지했지만 신용 전망은 ‘안정적’에서 ‘부정적’으로 낮췄다. 신용등급 ‘부정적’은 2년 이내 신용등급이 강등될 수 있다는 의미다.
현대차와 도요타는 전기차, 하이브리드차, 수소연료전지차 등 다양한 친환경차 기술력을 가진 점과 자금력을 바탕으로 미국의 고율 상호관세 환경에서도 가격 경쟁력을 유지하며 수익성을 유지할 여력을 보유한 점 등에서 긍정적인 평가를 받았다.
호세 무뇨스 현대차 사장은 최근 미국 뉴욕에서 진행한 인베스터데이에서 “파워트레인을 다변화하고 친환경차 비중도 높이는 등 현지 맞춤형 영업 전략을 추진하겠다”고 밝혔다.
이원주 기자 takeoff@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0