더블 역세권에 생활-교육 인프라 우수… 59㎡ 56가구 일반분양

DL이앤씨가 서울 서초구 서초동 일원에 ‘아크로 드 서초’를 공급할 예정이다. 단지는 지하 4층∼지상 39층, 16개 동, 전용면적 59∼170㎡, 총 1161가구로 조성된다. 이 가운데 전용 59㎡ 56가구를 일반분양한다.
아크로 드 서초는 서초동 내 대표적인 재건축 5개 단지 중 하나인 서초신동아 1, 2차 아파트를 재건축해 조성한다. 강남 핵심 지역에 입지해 교통과 학군, 생활 편의시설 등 우수한 주거 환경을 갖춘 데다 DL이앤씨의 하이엔드 브랜드 ‘아크로’가 적용돼 차별화된 상품성이 돋보인다. 특히 분양가상한제 적용으로 합리적인 가격에 선보인다.
2호선·신분당선 더블 역세권… 뛰어난 생활·교육 환경
아크로 드 서초는 지하철 2호선과 신분당선 강남역까지 직선거리로 약 600m에 위치한다. 지하철 2·3호선 교대역과 3호선 양재역도 가깝다. 강남을 대표하는 강남대로와 테헤란로, 경부고속도로(서초 나들목) 등으로 접근이 쉽다.
뛰어난 학군도 주목받는다. 단지는 서이초와 맞닿아 있으며 길 건너편에는 서운중이 위치한 학세권이다. 교육 1번지라 불리는 대치동 학원가도 가까워 뛰어난 교육 환경을 갖췄다.
강남 신세계백화점과 이마트, 코스트코 등 대형 상업시설을 비롯해 예술의 전당, 강남세브란스병원, 가톨릭대 서울성모병원, 한전아트센터 등이 단지 반경 2㎞ 내에 위치한다.
경부간선도로 지하화 사업 등 개발 호재
아크로 드 서초는 주변으로 굵직한 개발이 이어지고 있어 미래 가치가 기대된다. 인근 옛 국군정보사사령부 부지에 ‘서리풀복합개발’ 사업이 진행 중이다. 업무 복합단지와 미술관, 박물관, 공연장 등이 들어서며 2030년 준공이 목표다.
‘경부간선도로 지하화 사업(양재∼한남)’도 주목할 만하다. 사업이 완료되면 잠원 나들목부터 한남대교 남단까지의 상습 교통 정체 완화로 통행시간이 단축된다. 지상부에는 보행이 가능한 친환경 복합문화공간이 들어설 전망이다.
하이엔드 조경 및 커뮤니티 적용
아크로 드 서초는 DL이앤씨의 아크로 브랜드를 적용한 만큼 높은 상품성과 차별화된 설계가 돋보인다. 단지에는 아크로의 정체성을 담은 ‘아크로 가든 컬렉션’이 적용된다. 단순한 녹지공간을 넘어 입주민의 품격 있는 삶을 고려한 다양한 조경 설계가 이뤄진다.
하이엔드 커뮤니티 ‘클럽아크로’에는 프라이빗 스크린 골프라운지와 스크린 골프룸, 실내수영장, 사우나, 피트니스센터, 필라테스룸 등 입주민의 웰니스 라이프를 위한 공간이 마련된다. 스카이라운지(2개소)가 설치되며 단지별 그랜드 라이브러리와 비거리 골프룸, 올데이다이닝까지 아크로만의 차별화된 커뮤니티도 조성돼 입주민의 자부심을 높여준다.
층간소음 최소화 위한 혁신 기술 도입
아크로 드 서초에는 층간소음을 대폭 줄여주는 ‘D-사일런트 플로어’가 적용된다. 소음과 진동을 최소화하는 마감 모르타르 및 완충재 등 DL이앤씨만의 혁신 기술을 집약해 만든 층간소음 저감 바닥구조다. 지열 시스템, 태양광발전 시스템 등 커뮤니티와 공용부의 관리비 절감을 돕는 에너지 절약 시스템도 적용된다. 아울러 가구당 1.58대(단지별 상이)로 강남에서 보기 힘든 넉넉한 주차 공간을 확보했다.
한편 아크로 드 서초는 사이버 주택전시관으로 운영된다. 입주는 오는 2029년 3월 예정이다.
