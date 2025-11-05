김인중 농어촌공사사장 “현장 안전관리 작동 매우중요”… 전국부서장 안전토론회 개최

충북 청주서 170여 명 참석
한국농어촌공사는 지난 4일 충북 청주에서 ‘전국 부서장 안전 토론회’를 열었다고 5일 밝혔다. 김인중 사장을 비롯해 본사와 지역부서장, 공사감독 등 170여 명이 참석했다. 이번 토론회는 ‘현장 중심 안전관리 작동성 강화’를 위한 구체적인 방안을 찾기 위해 마련됐다.
김인중 사장 “안전은 최우선 가치” 강조
건설현장 중대 재해 사례 및 원인 분석 공유
위험성 평가 내실화 방안 집중 논의
소규모 건설현장 및 위험 작업장 안전관리 강화
김인중 사장은 “안전은 어떤 것에도 양보할 수 없는 최우선 가치다. 가장 작은 관리 사각지대에서 사고가 발생하는 만큼, 사업장 안전관리 체계를 촘촘히 하고 현장에서 제대로 작동하도록 모든 직원이 힘을 모아 달라”고 강조했다.
행사에서는 건설현장 안전관리 현황과 과거 중대 재해 사례, 원인이 상세히 분석됐다. 이어진 자유토론에서는 전국 각지 부서장과 공사감독들이 현장 경험과 애로사항을 공유하며 개선책을 제안했다.
특히 위험성 평가 강화, 소규모 현장과 위험공종 작업장, 도급 사업 안전관리 방안, 공사 안전보건 체계 실행력 강화 등이 집중 논의됐다. 한국농어촌공사는 제시된 의견을 안전관리 업무에 반영하고, 현장에서 실질적인 안전보건 체계가 운영되도록 후속 조치를 추진할 계획이다.
한 공사감독은 “현장 특성에 맞는 안전관리 체계 실행을 위한 현장의 목소리를 직접 전달할 수 있어 의미 있는 자리였다. 현장 복귀 후에도 사고 없는 안전한 사업장 만들기에 최선을 다하겠다”고 말했다.
김인중 사장은 “‘사람 중심의 안전’을 목표로 다양한 안전 대책을 추진 중이며, 오늘 논의된 내용을 바탕으로 안전관리 체계가 현장에서 제대로 실천되도록 노력하겠다”고 밝혔다.
