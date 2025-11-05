동아일보

두산에너빌, 첫 상업원전 고리 1호기 해체 착수

  • 동아일보
코멘트

글자크기 설정

한수원과 계약 “국내 원전해체 첫장”

ⓒ뉴시스
두산에너빌리티가 국내 최초 상업용 원전인 고리 1호기 해체 공사에 착수한다.

두산에너빌리티는 한국수력원자력(한수원)과 ‘고리 1호기 비관리구역 내부·야드 설비 해체 공사’ 계약을 체결했다고 4일 밝혔다.

이번 사업은 6월 고리 1호기 해체 최종계획이 승인된 이후 첫 해체 공사로, 국내 원전 해체 역사의 첫 장을 여는 상징적인 프로젝트다. 1978년 국내 최초 상업용 원전으로 가동을 시작한 고리 1호기는 2017년 영구 정지된 후 약 8년 만에 본격적인 해체 대상이 됐다.

두산에너빌리티는 컨소시엄 주관사로서 HJ중공업, 한전KPS와 함께 2028년까지 이번 공사를 수행한다. 작업 범위는 방사선 노출이 없는 비관리구역의 설비 해체로, 터빈과 배관 등 2차 계통 설비를 차례대로 철거하게 된다. 두산에너빌리티는 이번 사업을 통해 원전 해체 기술력을 확보하고, 향후 급성장할 글로벌 해체 시장 진출의 발판을 마련한다는 계획이다. 국제원자력기구(IAEA)에 따르면 전 세계적으로 영구 정지된 원전은 현재 214기에서 2050년까지 588기로 증가할 것으로 전망된다.

김종두 두산에너빌리티 사장은 “국내 원전 첫 해체 사업의 첫 단계를 맡게 돼 뜻깊게 생각한다”며 “수십 년간 쌓아온 기술력과 경험을 바탕으로 성공적인 공사 수행을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

#두산에너빌리티#상업용 원전#고리 1호기#원전 해체
김재형 기자 monami@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스