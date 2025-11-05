두산에너빌, 첫 상업원전 고리 1호기 해체 착수

두산에너빌리티는 한국수력원자력(한수원)과 ‘고리 1호기 비관리구역 내부·야드 설비 해체 공사’ 계약을 체결했다고 4일 밝혔다.
이번 사업은 6월 고리 1호기 해체 최종계획이 승인된 이후 첫 해체 공사로, 국내 원전 해체 역사의 첫 장을 여는 상징적인 프로젝트다. 1978년 국내 최초 상업용 원전으로 가동을 시작한 고리 1호기는 2017년 영구 정지된 후 약 8년 만에 본격적인 해체 대상이 됐다.
두산에너빌리티는 컨소시엄 주관사로서 HJ중공업, 한전KPS와 함께 2028년까지 이번 공사를 수행한다. 작업 범위는 방사선 노출이 없는 비관리구역의 설비 해체로, 터빈과 배관 등 2차 계통 설비를 차례대로 철거하게 된다. 두산에너빌리티는 이번 사업을 통해 원전 해체 기술력을 확보하고, 향후 급성장할 글로벌 해체 시장 진출의 발판을 마련한다는 계획이다. 국제원자력기구(IAEA)에 따르면 전 세계적으로 영구 정지된 원전은 현재 214기에서 2050년까지 588기로 증가할 것으로 전망된다.
김종두 두산에너빌리티 사장은 “국내 원전 첫 해체 사업의 첫 단계를 맡게 돼 뜻깊게 생각한다”며 “수십 년간 쌓아온 기술력과 경험을 바탕으로 성공적인 공사 수행을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.
댓글 0