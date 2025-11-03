시드물, ‘보르피린 10% 볼륨 광크림’ 출시

시드물은 볼륨 개선과 윤광 케어 기능을 결합한 신제품 ‘보르피린 볼륨 광크림’을 출시했다고 3일 밝혔다. 시드물은 자연 유래 성분과 합리적 처방을 특징으로 하는 국내 화장품 브랜드다.
이번 신제품은 프랑스 세더마(Sederma)사의 성분 보르피린을 10% 함유하고 펩타이드 복합체 매트릭실을 함께 배합한 제품이라고 한다. 시드물은 이 조합이 피부의 입체감 개선과 탄력·주름 관리에 도움을 줄 수 있다고 설명했다.
또 녹차 유래 성분 EGCG와 파파인 효소를 포함해 피부 표면의 각질을 부드럽게 정돈하고 피부결을 매끄럽게 유지하도록 설계됐다. 텍스처는 밀도감 있는 크림 제형으로 피부에 밀착되며 자연스러운 윤기를 연출한다.
시드물 측은 제품을 얼굴 전체는 물론 팔자 주름, 이마, 볼 등 볼륨이 부족한 부위에 사용할 수 있고 마무리 단계 크림으로 단독 사용하거나 파운데이션·비비크림에 소량을 섞어 메이크업 베이스로도 활용할 수 있다고 설명했다.
시드물 관계자는 “피부의 볼륨과 윤광을 함께 원하는 소비자들의 요구에 맞춰 개발된 제품”이라며 “자연스러운 입체감과 피부 광채를 동시에 구현할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
