[단신]GS칼텍스, 혁신 공유 ‘DT 데이’ 개최 外

GS칼텍스는 지난달 31일 서울 강남구 GS타워 본사에서 허세홍 사장 등 임직원들이 참여한 가운데 제3회 ‘딥 트랜스포메이션 데이(DT 데이)’를 개최했다고 2일 밝혔다. DT 데이는 GS칼텍스 임직원들이 매년 직접 추진한 혁신 성과와 경험을 공유하는 자리다. 이날 행사에선 인공지능(AI)과 데이터를 사업과 연결한 사례들이 발표됐다. 허 사장은 “AI는 단순한 기술이 아니라 사고 방식과 일하는 방식을 바꾸는 새로운 동료”라며 “데이터와 시스템 기반에 AI를 결합해 더 빠르고 정교한 의사결정, 더 유연하고 창의적인 협업이 가능한 조직으로 발전해 나가겠다”고 말했다.
■ 프로스펙스, LG트윈스 우승 기념 최대 40% 할인
국내 스포츠 브랜드 프로스펙스가 LG트윈스의 2025년 KBO리그 통합 우승을 기념해 9일까지 프로모션을 진행한다고 2일 밝혔다. 프로스펙스는 2022년부터 LG트윈스를 공식 후원하고 있으며, LG트윈스는 2023년 29년 만의 우승에 이어 올해도 정규리그와 한국시리즈를 석권했다. 올해 우승 기념 행사에서는 프로스펙스 FW 상품과 LG트윈스 상품을 최대 40% 할인 판매한다. 할인 상품은 공식 온라인몰과 용산 직영점에서 구매할 수 있다.
