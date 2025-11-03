부가부, 파라다이스호텔 부산과 협업해 ‘어린이 요가 클래스’ 성료

네덜란드 육아솔루션 브랜드 부가부(Bugaboo)는 지난 29일 ‘파라다이스호텔 부산’과 협업해 부산 지역 고객과 만나는 ‘어린이 요가 클래스’를 성공리에 진행했다고 밝혔다.
이번 행사는 부가부가 서울·수도권을 넘어 부산 지역 고객과의 접점을 강화하고 브랜드 경험을 확대하기 위해 마련된 행사로, 파라다이스 호텔 부산 회원을 대상으로 사전 모집을 진행했다.
‘숲 속 친구들과 떠나는 요가 여행’을 콘셉트로 진행된 이번 클래스는 어린이들이 자연을 테마로 다양한 동작을 체험해보며 균형 감각과 집중력을 기를 수 있도록 기획됐다. 행사에 참여한 어린이들은 전문 요가 강사의 지도 아래 동물과 식물을 모티브로 상상력을 자극하는 동작과 균형감각, 집중력을 기르는 동작들을 또래 친구들과 함께하며 색다른 경험을 쌓는 시간을 가졌다. 특히, 인체 공학 설계가 적용된 프리미엄 하이체어 ‘부가부 지라프(Giraffe)’를 활용해 안정적이고 편안한 자세로 동작을 따라 할 수 있도록 구성해 만족도를 높였다.
행사장에는 부가부의 하이엔드 디럭스 유모차 ‘폭스 5 리뉴’와 특허받은 폴딩 기능을 갖춘 절충형 유모차 ‘드래곤플라이’도 전시됐다. 아이들과 함께 현장을 찾은 부모님들은 제품을 직접 보고 밀어보며 부가부 제품 특유의 부드러운 주행감과 안정적인 핸들링을 경험했다.
‘부가부 지라프’는 인체 공학 전문가들과 협업해 모든 성장단계에서 아이가 편안하고 안전하게 사용할 수 있도록 설계한 제품이다. 피라미드 다리 구조로 안정적이며, 공구 없이 1초만에 클릭과 슬라이딩으로 시트와 발 받침대 높이를 쉽고 간편하게 조절할 수 있다. 또 5kg의 가벼운 무게로 이동 및 청소 관리가 편리하고, 실내 공기질 안전성을 입증하는 그린가드(Greenguard) 인증의 최고 등급인 ‘골드’ 등급을 획득했다.
부가부 지라프는 다기능이면서도 심플하고 세련된 디자인으로 세계 3대 디자인 어워드인 레드닷(Reddot)과 IF 디자인 어워드에서 각각 ‘베스트 오브 베스트(Best of Best)’와 ‘골드(Gold)’상을 수상할 만큼 세계적으로 완성도 높은 디자인 역량을 인정받았다.
부가부 관계자는 “파라다이스호텔 부산과 함께한 이번 어린이 요가 클래스를 통해 부산 지역 고객이 부가부 제품을 보다 친숙하고 편안하게 경험할 수 있는 기회를 마련했다”며 “앞으로도 전국 고객들과의 접점을 지속적으로 넓혀갈 계획”이라고 전했다.
한편, 부가부와 파라다이스호텔 부산은 호텔 내에서 부가부 제품을 경험할 수 있는 ‘VIB(Very Important Baby) 패키지’를 11월 말까지 운영 중이다. 해당 패키지를 이용하는 고객은 투숙 기간 동안 부가부 유모차·하이체어·아기침대를 객실 및 호텔 시설에서 사용해 볼 수 있다.
