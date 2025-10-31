화성 남양뉴타운에 ‘분양가상한제’ 단지 나와

‘화성 남양뉴타운 우미린에듀하이’
우미건설은 경기 화성시 남양읍 일대에 공급하는 ‘화성 남양뉴타운 우미린 에듀하이’(조감도)를 11월 분양한다고 30일 밝혔다.
556채 모두 전용 84㎡
이 단지는 6개 동(지하 2층∼지상 24층), 556채 규모로 들어선다. 모든 평형은 전용면적 84㎡로 지어진다. 공공택지에 지어져 분양가상한제가 적용된다.
서해선 화성시청역이 차량 10분 거리에 있고 수도권제2순환고속도로, 서해안고속도로, 국도 77호선 등 광역교통망도 가깝다. 향후 신안산선 개통, 서해선-KTX 연결 등이 예정돼 서울 주요 업무지구 접근성이 개선될 것으로 보인다.
생활 환경도 우수하다. 내년 3월에는 단지 바로 앞에 새동초, 새동중이 개교할 예정이다. 화성시청, 무봉산, 남양체육공원, 화성시립남양도서관, 남양뉴타운 학원가 등도 가깝다.
단지는 남향 위주로 배치됐으며 모든 가구에 4베이 판상형이 적용됐다. 단지 내부에는 피트니스클럽, 주민카페, 맘스라운지, 골프연습장, 독서실, 작은도서관 등 생활편의시설이 들어선다. 분양 관계자는 “분양가상한제가 적용돼 분양가가 합리적으로 책정될 예정”이라고 설명했다. 입주는 2028년 7월 예정.
이축복 기자 bless@donga.com
