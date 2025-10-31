카카오톡 속에 ‘챗GPT’… 선물-예약 도와준다

[R&D가 답이다] 카카오
다음 달 반려견과 함께 가족여행을 계획하고 있는 윤재이 씨는 카카오톡 가족 단톡방에서 여행 계획을 짜며 반려견 동반 가능한 숙소를 찾고 예약까지 한번에 끝마쳤다. 카카오톡 안에 들어온 ‘챗GPT 포 카카오’로 숙소를 고르고 해당 서비스에 연결된 ‘카카오톡 예약하기’를 통해 펜션 예약까지 한번에 끝낼 수 있었기 때문이다.
카카오가 28일 오픈AI와의 전략적 협업 결과물인 ‘챗GPT 포 카카오’를 선보였다. 카카오톡 이용자라면 누구나 별도의 앱 설치 없이 채팅탭 상단의 ‘챗GPT’를 눌러 서비스를 사용할 수 있게 된 것이다.
‘챗GPT 포 카카오’로 주고받은 대화와 생성된 콘텐츠는 기존 대화방에 바로 공유할 수 있다. 카카오톡 대화 중 손쉽고 빠르게 전환해 챗GPT를 사용하는 것도 가능하다. 오픈AI의 최신 모델인 GPT-5를 적용해 텍스트와 이미지 생성 및 고도화된 콘텍스트 인지 능력을 갖춘 것이 강점이다.
카카오의 예약, 지도, 선물하기 등과 연결한 ‘카카오 에이전트’도 선보였다. 가령 “5만 원대 괜찮은 선물 뭐가 있을지 추천해 줘”와 같은 이용자 요청을 인식해 이에 맞는 서비스를 직접 호출하고 실행해준다. 이를 통해 이용자는 별도의 앱 전환이나 메뉴 탐색 없이도 선물하기, 카카오맵, 예약하기, 멜론 등을 사용할 수 있다.
유용하 AI에이전트 플랫폼 성과리더는 “카카오톡 이용자가 챗GPT를 안전하고 쉽게 이용할 수 있게 하고 챗GPT 안에 카카오와 외부의 서비스를 연결해 AI 생태계를 확장하는 것에 집중했다”며 “이용자들의 눈높이에 맞춰 글로벌 최고 수준의 서비스를 제공하는 것이 목표”라고 강조했다.
