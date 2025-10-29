동아일보

이찬진 아파트, 4억 도로 내리자 반나절도 안돼 팔려

  입력 2025년 10월 29일 19시 58분

최근 실거래가 18억…20억에 내놨다 2억 올려
여론 뭇매에 4억 도로 내린 18억 원에 내놔
매도 계약금 2억 원 전액 ETF 투자

이찬진 금융감독원장이 29일 오후 서울 영등포구 KB증권 영업부금융센터를 방문해 상장지수펀드(ETF) 투자를 위해 계좌를 개설하고 있다. KB증권 제공
다주택 논란에 휩싸였던 이찬진 금융감독원장이 서울 서초구 우면동 대림아파트 한 채를 18억 원에 처분했다. 당초 실거래가보다 4억 원 높은 가격에 매물로 내놓았다가 논란이 일자 다시 4억 원을 내린 직후 팔린 것이다. 이 원장은 매각 대금으로 받은 계약금으로 상장지수펀드(ETF)를 샀다.

29일 금감원 등에 따르면 이 원장은 이날 오전 보유 중인 서울 서초구 우면동 대림아파트(전용면적 130㎡·약 47평) 두 채 중 한 채를 최근 실거래가와 같은 18억 원에 다시 내놨다. 전날 22억 원에 내놓은 게 논란이 일자 다시 가격을 낮춘 것이다. 이 원장이 호가를 낮춘 지 반나절도 안 된 오후 2시쯤 주택 매수자가 나타났다. 서초구 일대의 한 중개업자는 “집도 안 보고 바로 계약금 2억 원을 입금했다고 들었다”고 했다.

앞서 이 원장은 21일 국정감사에서 아파트 두 채를 한 가족이 쓰고 있다는 지적에 “한 채를 자녀에게 양도할 것”이라 답해 이른바 ‘아빠 찬스’ 논란을 낳았다. 이에 이 원장이 “공간이 좁아져 고통이 조금 있는 부분이지만, 공직자라는 신분을 감안해 한 채를 처분하고 정리하겠다”며 사과했지만 47평 아파트가 ‘좁다’는 의미로 해석돼 비판을 받기도 했다. 한달 전 실거래가보다 4억 원 비싼 22억 원에 아파트를 내놓은 사실도 확인돼 국감에서 또 다시 논란이 일었다. 국민의힘 이양수 의원은 “한 달 만에 4억 원이 올랐다. 살벌한 이야기다. 이게 정상적이냐”고 지적하기도 했다.

주택 매도 계약금을 받은 이 원장은 오후 2시 반경 서울 영등포구 KB증권에서 신규 계좌를 개설하고 코스피200·코스닥150 ETF를 매수했다. 부동산 자금이 자본시장으 이동해야한다는 정부의 국정기조를 보여주려 한 것으로 풀이된다.
강우석 기자 wskang@donga.com
