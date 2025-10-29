나르왈, 신세계 ‘쓱데이’ 맞아 11일간 로봇청소기 신제품 프로모션

스마트 홈 청소기 업계의 선두주자 나르왈(Narwal) 이 오는 30일 SSG닷컴에서 플래그십 신제품 ‘나르왈 플로우(Narwal FLOW)’를 공식 출시한다. 이번 제품은 온수 순환 시스템과 크롤러형 물걸레를 탑재해 로봇청소기의 새로운 혁신 모델로 평가받고 있다.
나르왈은 창립 이래 ‘소비자 중심’ 철학을 고수하며 실생활 속 불편함을 해소하는 기술 혁신에 집중해왔다. 나르왈 플로우는 이러한 철학을 반영해 기존 물걸레 청소기의 한계를 뛰어넘는 플로우워시(FlowWash) 물걸레 청소 시스템을 선보였다.
이 시스템은 △12N 하향 압력 △16개 노즐 경사 설계 △45°C 온수 순환 청소·세척 및 오수 회수 기능을 갖춰 청소 중에도 물걸레를 항상 깨끗하게 유지하며, 바닥과의 접촉 면적을 극대화해 완벽한 청소 성능을 구현한다. 또 크롤러 물걸레 확장 설계로 벽 모서리나 가구 틈새 등 5mm 구석까지 청소가 가능하다.
특히 듀얼플로우(DualFlow) 제로 탱글 시스템이 적용돼 모발 엉킴을 방지한다. 사이드 브러시가 원심력을 이용해 모발을 메인 브러시 방향으로 이동시켜 엉킴을 방지하며, 2만 2000Pa 허리케인급 흡입력과 AI 기반 듀얼 RGB 카메라로 5mm 단위의 정밀한 사물 인식 및 회피(8mm)가 가능하다. 개인정보 보호 측면에서도 TÜV 인증을 받아 사용자 데이터를 안전하게 보호한다.
나르왈 플로우 신제품 가격은 물탱크형과 직배수형 두 가지 버전으로 출시되며, 쓱데이(10월 30일~11월 9일) 기간 동안 특별 할인가로 구매할 수 있다, 행사 기간내 직배수형 구매 고객에게는 11만원 상당의 설치 서비스를 무료로 제공한다. 반면 구매 고객 전원에게는 다양한 증정품 프로모션도 함께 제공된다.
또한, 11월 1일부터 지마켓 등 모든 오픈마켓 채널에서 동시에 런칭될 예정이며, 11월 7일 SSG닷컴 라이브 방송에서 추가적인 가격 할인 및 다양한 혜택이 준비되어 있다.
나르왈 관계자는 “기술 그 자체보다 사용자 생활의 불편을 해결하는 실용적 혁신이 나르왈의 핵심 가치”라며 “고객들이 나르왈 플로우를 통해 더 깨끗하고 효율적인 스마트 홈 환경을 경험하시길 바란다”고 전했다.
