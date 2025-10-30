‘보이스피싱 예방의 달’ 캠페인 진행

삼성생명
삼성생명은 사회적 문제로 대두되고 있는 보이스피싱 범죄를 예방하기 위한 캠페인을 진행하고 있다. 삼성생명은 10월을 ‘보이스피싱 예방의 달’로 지정하고 고객의 금융사기 피해를 예방하기 위한 ‘보이스피싱 STOP 캠페인’을 전국 고객플라자에서 전개했다.
이번 캠페인은 임직원들이 고객플라자 내방 고객들에게 보이스피싱 예방 자료를 전달하고 실제 사례를 중심으로 보이스피싱 대응 요령을 안내하는 방식으로 이뤄졌다. 보험설계사를 통해 상담을 받는 고객에게 보이스피싱 예방 안내가 적힌 냉장고 부착형 마그넷을 선물하기도 했다.
삼성생명은 지난해 10월 보험업계 최초로 이상 거래를 실시간으로 탐지하는 이상금융거래탐지시스템(FDS)을 구축해 보이스피싱 등 금융 사고를 효과적으로 예방하고 있다. 주요 부서가 참여하는 ‘FDS 거버넌스 협의체’를 정기적으로 운영하며 대책을 수립하는 등 금융소비자보호를 위한 노력을 지속하고 있다.
삼성생명은 올해 6월에도 사칭 등 비대면 금융 사고를 막기 위해 인공지능(AI) 음성 분석 기술로 고객 통화 중 실시간으로 본인 여부를 확인하는 ‘AI 성문일치도 분석’ 서비스를 도입했다. 콜센터 상담 중 동의받은 고객의 목소리를 AI가 분석하고 이상징후가 발견되면 영상통화 등 2차 인증 절차가 진행된다.
앞서 삼성생명은 지난달 25일 소비자보호의 중요성을 환기하고 고객 섬김 실천의 의지를 다지는 ‘제1회 금융소비자의 날’ 행사를 열었다. 매년 9월 셋째 주 목요일을 사내 금융소비자의 날로 제정해 ‘공정한 판매, 신뢰받는 보험, 안전한 금융’이라는 가치를 실현해 나가는 데 힘쓸 계획이다.
삼성생명 관계자는 “보이스피싱은 단순한 금융사기가 아닌 고객의 신뢰를 해치는 사회적 문제”라며 “앞으로도 금융소비자보호를 위한 다양한 활동을 진행해 나가겠다”고 말했다.
