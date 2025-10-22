쿠팡, APEC 공식 홍보 협력사로 선정

로켓배송 포장재 5000만개 제작
쿠팡이 ‘2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의’ 공식 홍보 협력사 및 ‘APEC 최고경영자(CEO) 서밋’ 공식 후원사에 선정됐다고 21일 밝혔다.
쿠팡은 APEC 준비기획단이 선정한 13곳의 공식 홍보 협력 기관 중 하나로서, 전국적인 물류 인프라를 활용한 대국민 홍보 캠페인을 진행한다. 행사의 성공적인 개최를 돕기 위해 APEC 성공 기원 메시지를 담은 로켓배송 포장재 5000만 개를 배송에 활용해 전국적인 응원 분위기 조성에 힘을 보태고 있다.
쿠팡 관계자는 “쿠팡은 한국은 물론이고 APEC 회원국에서 수백만 고객에게 서비스를 제공하는 기술 기업으로, 국제 행사 APEC을 공식 지원하게 돼 매우 자랑스럽다”면서 “쿠팡의 전국 로켓배송 네트워크를 통해 국민들이 APEC 2025의 성공을 함께 응원하고 그 열기를 공유하길 바란다”고 했다.
남혜정 기자 namduck2@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0