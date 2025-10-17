농협-중앙그룹, 파주 사과대추 농가서 농촌봉사활동 실시

농협중앙회가 지난 16일 중앙그룹과 경기 파주시 관내 사과대추 농가에서 국민과 같이 농촌봉사활동을 실시했다.
이날 봉사활동에는 농협중앙회 지역사회공헌부 김일한 부장을 비롯해 홍정도 중앙그룹 부회장, 최병갑 파주시 부시장 등 70여명이 참여해 사과대추 수확 및 선별작업에 나섰다.
농협과 중앙그룹 동행은 올해로 6년째다. 중앙그룹은 사회공헌 ‘ON 캠페인’ 일환으로 2020년부터 국민과 같이 농촌봉사활동에 총 11회, 470여명의 임직원이 참여하고 있다. 특히 이날 일손돕기에서 직접 수확한 사과대추 200kg을 구매해 관내 사회복지시설에 기부함으로써 더욱 뜻깊은 나눔 활동을 실천했다.
현장에서 홍정도 중앙그룹 부회장은 “농촌봉사활동에 참여할 때마다 매번 농업의 가치와 땀의 소중함을 느끼는 값진 시간을 갖게 된다”며 “우리 농산물의 가치를 더하고, 농민들의 노고는 덜 수 있도록 중앙그룹은 계속 힘을 보태겠다”고 말했다.
김일한 농협중앙회 부장은 “오늘 봉사활동은 농업인의 마음이 곧 하늘의 뜻이라는 농심천심의 가치를 함께 나누는 자리”라며 “중앙그룹과의 든든한 동행이 있기에 농심천심 운동은 더 크게 확산 될 수 있을 것”이라고 말했다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
