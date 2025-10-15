삼성전자, ‘세계 5대 브랜드’ 6연속 선정… “AI 혁신통해 소비자 삶의 질 높일 것”

인터브랜드 2025 글로벌 100대 브랜드 발표… 브랜드가치 905억 달러
아시아 기업 중 유일한 톱5 자리 지켜
AI 역량 강화·고객 중심 전략이 성장 견인
“AI 대중화와 지속 가능한 혁신에 집중”
삼성전자는 15일 글로벌 브랜드 컨설팅 기업 인터브랜드(Interbrand)가 발표한 ‘2025 글로벌 100대 브랜드’ 평가에서 6년 연속 세계 5위를 차지했다고 밝혔다.
이날 공개된 보고서에 따르면, 삼성전자의 브랜드가치는 905억 달러(약 128조6800억 원)로 집계됐다. 2020년 이후 아시아 기업 가운데 유일하게 글로벌 톱5 브랜드로 이름을 올리며 꾸준히 위치를 지켜오고 있다.
인터브랜드는 삼성전자의 ▲전 사업 부문 AI 경쟁력 강화 ▲AI 기반 반도체 기술 투자 ▲AI 홈 경험 확장 ▲고객 중심적 브랜드 전략 실행 등을 주요 강점으로 꼽았다. 보고서는 기업의 재무성과, 브랜드 영향력, 소비자 신뢰도 등을 종합 분석해 브랜드 가치를 산출하며, 글로벌 평가 중 신뢰도가 가장 높은 지표 중 하나로 평가된다.
삼성전자는 ‘모두를 위한 혁신(Innovation for All)’이라는 비전 아래 AI 기술을 생활 전반으로 확산시키고 있다.
모바일 부문에서는 ‘갤럭시 AI’를 지속 발전시켜 AI 대중화를 이끌고 있다. 올해 말까지 총 4억 대의 기기에 갤럭시 AI를 적용할 계획이다. TV와 생활가전에서는 ‘비전 AI’, ‘비스포크 AI’ 등 제품 특성에 맞춘 기술을 확대해 사용자 경험을 개선했다.
또한 다양한 파트너십을 통해 개인 맞춤형 AI 서비스를 강화하고, 자사 보안 플랫폼 ‘삼성 녹스(Samsung Knox)’로 데이터 보안을 높였다. 이와 함께 스마트싱스(SmartThings) 연동 및 에너지 절감형 제품을 통해 지속 가능한 혁신에도 힘을 쏟고 있다.
삼성전자의 DS(Device Solutions) 부문은 AI 시장 수요에 대응하기 위해 ▲HBM(고대역폭 메모리) ▲DDR5(고성능 DRAM) ▲LPDDR5x(저전력 모바일 메모리) ▲GDDR7(차세대 그래픽 메모리) 등 첨단 제품 라인업을 강화했다. 이들 제품은 클라우드 AI, 온디바이스 AI(기기 내 AI), 피지컬 AI(로봇 등 물리적 AI 응용) 분야에서 폭넓게 활용되고 있다.
이원진 삼성전자 글로벌마케팅실장은 “삼성전자는 AI 기술 혁신과 개방적 협업을 통해 더 많은 고객이 일상 속에서 AI를 체험할 수 있도록 노력하고 있다. 건강과 안전 등 고객의 삶과 직접 맞닿은 가치 중심으로 성장하겠다”라고 말했다.
댓글 0