라면‧치킨‧막걸리에 패션, 헬스케어까지… 경주 APEC 수놓는 K웨이브

아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 세계적으로 확산하는 K웨이브가 펼쳐진다. 라면과 치킨 등 K푸드를 비롯해 패션과 헬스케어도 세계 각국 정상단을 맞이할 전망이다.
15일 업계에 따르면 농심은 이달 27일부터 1일까지 경북 경주에서 열리는 APEC 정상회의에 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스(케데헌)’와 손잡고 제품 포장지에 케데헌 캐릭터를 입힌 신라면 컵제품 1만 개를 지원한다. 해당 제품들은 참가자를 대상으로 운영되는 ‘K푸드 스테이션(K-Food Station)’과 숙소 60여 곳에 비치될 예정이다.
교촌치킨을 운영하는 교촌에프앤비와 교촌에프앤비의 농업회사법인 발효공방1991도 APEC 정상회의 협찬사로 참여한다. 우선 K푸드 스테이션에서 교촌치킨 푸드트럭 시식 행사를 열고, 해외 관광객을 대상으로 붓질로 맛을 내는 K치킨 교촌만의 제조 노하우와 맛을 동시에 전파할 계획이다.
발효공방1991이 제공하는 프리미엄 막걸리 ‘은하수 별헤는밤’은 외교통상합동각료회의(APEC Ministerial Meeting) 공식 만찬주로 선정됐다. 지난 8월 농림축산식품부 주최 ‘2025년도 대한민국 우리술 품평회’ 고도탁주 부문에서 대상을 수상한 ‘은하수 별헤는밤’은 350년 전통 조리서 ‘음식디미방’의 감향주를 현대적으로 재해석해 완성한 전통주다.
국내 패션 브랜드 최초로 마뗑킴도 APEC 정상회의 공식 협찬 브랜드로 선정됐다. 마뗑킴은 공식 협찬 아이템으로 카드 지갑과 캔버스 백을 제공하며, 오는 18일부터 마뗑킴 자사몰 및 성수 플래그십 스토어, 명동점, 도산점, 모자이크 한남점, 더현대서울 등 주요 온·오프라인 매장 9개점에서도 선보일 예정이다.
세라젬도 행사장 내에 체험 공간을 조성, 척추 관리 의료기기 ‘마스터 V11·V9·V7’과 휴식가전 ‘파우제 M10·M8 Fit·M6’ 등 제품을 다양하게 비치해 각국 정상단이 세라젬의 기술력을 직접 경험해볼 수 있도록 구성했다. 세라젬은 올해 2월 APEC 제1차 고위관리회의(SOM1)부터 제3차 회의(SOM3)까지 공식 협찬사로 참여해 체험 부스를 운영하며 호평을 받은 바 있다.
