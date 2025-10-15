롯데마트·슈퍼, 강원도와 지역 상생 프로젝트 전개… 옥수수 스낵 단독 출시

롯데마트·슈퍼가 두 번째 지역 상생 프로젝트로 강원특별자치도 지역 농산물을 사용한 한정판 스낵을 선보인다.
롯데마트·슈퍼는 강원도와 협업한 ‘해태 생생감자칩 강원옥수수맛(80g)’을 단독 출시한다고 15일 밝혔다. 이번 상품은 강원특별자치도 출범 2주년을 맞아 강원도 홍보 및 지역 경제 활성화를 위해 기획됐다.
롯데마트·슈퍼는 올 하반기부터 지역 상생 프로젝트를 진행해 지역 고유의 정체성을 담은 협업 스낵을 선보이고 있다. 지난 7월 부산광역시와 함께 준비한 ‘농심 자갈치×부기’는 행사 기간(7월24일~8월6일)동안 전년 동기 일반 자갈치 판매량 대비 약 4배 이상의 실적을 거뒀다.
이번 상품은 강원도 농산물을 사용해 상생 취지를 실현했다. 강원 지역 농가에서 재배한 햇감자 75t을 수매해 감자칩으로 선보이고, 강원 찰옥수수 시즈닝을 더해 달콤하고 고소한 풍미를 살렸다. 패키지에는 강원도의 공식 캐릭터 ‘강원이’와 ‘특별이’를 배치해 제품 전반에 지역 상징성을 강조했다.
지역 홍보 극대화를 위해 롯데의 유통망도 적극 활용한다. 16일부터 롯데마트와 롯데슈퍼 전점에서 판매를 시작하며, 편의점 채널인 세븐일레븐에서도 판매 점포를 순차 확대해 전국적으로 선보일 예정이다. 롯데마트·슈퍼는 계열사 시너지를 통해 보다 폭넓은 소비자 접점을 마련하고 지역 상생 상품의 파급력을 강화한다는 방침이다.
이화석 롯데마트·슈퍼 스낵&디저트팀 MD(상품기획자)는 “강원도에서 생산한 지역 상생 스낵으로 고객들에게 이색 경험을 제공하고자 한다”며 “앞으로도 꾸준히 지역 상생 프로젝트를 진행할 계획”이라고 말했다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
