삼성전자 3분기 영업이익 12.1조…32% 증가

삼성전자가 올 3분기 12조 원대의 영업이익을 기록했다고 밝혔다. 이는 지난해 같은 기간 대비 31.81% 증가한 수준이다.
삼성전자는 14일 올 3분기 잠정 실적을 발표했다. 삼성전자에 따르면 연결 기준으로 올 3분기 영업이익은 12조1000억 원이다. 이는 직전 분기 대비 158.55% 증가한 것이자 2022년 2분기 이후 가장 높은 금액이다.
매출은 86조 원으로, 지난해 동기 대비 8.72% 증가했다. 직전 분기와 비교하면 15.33% 증가했다.
매출 86조원은 역대 최대 수치로, 지난 1분기 79조1400억원에 이어 올해만 2번째 최고액을 경신했다.
이날 사업부문별 실적은 공개되지 않았지만 실적 개선을 이끈 것은 삼성전자의 반도체 사업을 담당하는 디바이스솔루션(DS) 부문으로 추정된다.
메모리 실적 개선, 비메모리 적자폭 축소, 플래그십 스마트폰 실적 개선 등이 호실적을 이끌었다는 분석이 나오고 있다.
이날 삼성전자가 발표한 잠정 실적은 한국채택 국제회계기준(IFRS)에 따라 추정된 결과다.
그간 삼성전자는 투자자들이 정확한 실적 예측과 기업 가치에 대해 판단할 수 있도록 2009년 7월부터 분기 실적 예상치를 제공해 왔다.
삼성전자는 “투자자들과의 소통 강화 및 이해 제고 차원에서 경영 현황 등에 대한 문의 사항을 사전에 접수해 실적 발표 콘퍼런스콜에서 주주들의 관심도가 높은 사안에 대해 답변을 진행할 예정”이라고 했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
