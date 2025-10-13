긴 연휴, 유커가 쓸어담았다… 백화점-면세점에 ‘단비’

롯데百 본점 중국인 매출 45% 증가
추석 연휴 기간 국내 유통업계가 중국 국경절·중추절 기간에 맞춰 한국을 찾은 중국인 관광객들로 매출 특수를 누렸다.
명동-종로 등 명소 편의점 매출 ‘쑥’
12일 유통업계에 따르면 롯데백화점은 연휴 기간 방한 외국인이 늘면서 외국인 매출이 전년 동기 대비 40% 증가했다. 지난달 29일부터 중국인 단체 관광객(유커)의 무비자 입국이 재개된 것과 더불어 K컬처 영향으로 다양한 국가 관광객들의 방한이 늘면서 매출 상승을 견인한 것으로 분석된다.
특히 명동 롯데백화점 본점은 유커 효과를 톡톡히 봤다. 본점의 중국인 고객 매출은 전년 동기 대비 45% 증가했다. 9층 K패션 전문관 ‘키네틱 그라운드’는 연휴 기간 외국인 고객 매출 비중이 평소 대비 절반가량에서 80%까지 확대됐다.
면세점도 특수를 누렸다. 롯데면세점 명동본점은 이달 1∼8일 매출이 전년 동기 대비 30% 증가했고, 신세계면세점 매출은 전주 대비 25%가량 증가한 것으로 나타났다.
편의점 업계도 유커의 영향으로 매출이 증가했다. BGF리테일이 운영하는 편의점 CU는 해외 결제 수단인 알리와 위챗, 유니온페이 등을 분석한 결과, 연휴 기간(10월 1∼9일) 중국인 매출이 98.8% 신장한 것으로 나타났다. 가장 인기가 많은 품목은 빙그레 바나나우유였다.
편의점 GS25를 운영하는 GS리테일은 외국인 관광객이 자주 찾는 점포 4곳의 연휴 기간(10월 3∼7일) 매출이 전주 대비 약 28% 증가했다고 밝혔다. GS25 뉴안녕인사동점은 외국인 매출 비중이 평소 25% 수준에서 연휴 기간 60%까지 오른 것으로 나타났다.
세븐일레븐도 9월 29일부터 이달 9일까지 명동, 종로 등 중국인들이 많이 찾는 상권 20여 개 점포의 은련카드, 알리페이 매출이 전주 대비 50% 상승했다고 밝혔다.
남혜정 기자 namduck2@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0