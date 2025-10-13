SK 내달 서울서 ‘AI 서밋’, 엔비디아-앤스로픽 참석

SK그룹이 미국 엔비디아와 앤스로픽 등 글로벌 인공지능(AI) 관련 기업들과 AI 생태계의 청사진을 공유한다.
SK그룹은 11월 3, 4일 서울 강남구 코엑스에서 ‘SK AI 서밋 2025’를 개최한다고 12일 밝혔다. SK AI 서밋은 반도체부터 에너지솔루션, AI 데이터센터, AI 에이전트 서비스 등 모든 영역에 걸친 SK그룹의 AI 경쟁력을 국내외 기업과 학계에 소개하는 자리다. 올해 서밋은 ‘AI 나우 앤드 넥스트(Now & Next)’를 주제로 열린다. AI의 현재를 진단하고 미래를 조망한다는 취지다.
이번 서밋에는 최태원 SK그룹 회장을 비롯해 벤 만 앤스로픽 공동창업자, 팀 코스타 엔비디아 반도체 엔지니어링 총괄, 정신아 카카오 대표 등 국내외 AI 관련 기업 관계자들이 참석한다. 유영상 SK텔레콤 사장과 곽노정 SK하이닉스 사장도 참석해 각각 AI 인프라, AI 메모리에 대한 견해를 나눌 예정이다. 최 회장은 이들과 최근 1년간 SK그룹이 추진해 온 AI 생태계 구축 경과 및 향후 성장 전략을 논의한다.
SK AI 서밋은 AI 생태계에 관심이 있다면 누구나 참여할 수 있다. SK그룹사 중심으로 꾸려졌던 지난해 행사와 달리 올해는 해외 빅테크와 스타트업, 학계의 전시 부스도 운영된다. 부대행사로 열릴 AI 개발자 행사 ‘SK AI 서밋 2025 클로드 코드 빌더 해커톤’에서는 만 창업자가 직접 창업자들과 AI 개발에 대한 의견을 나눌 계획이다.
SK그룹은 28일부터 진행되는 아시아태평양경제협력체(APEC) 최고경영자(CEO) 서밋의 부대행사 ‘퓨처테크포럼 AI’도 주관한다. 국가 AI 생태계를 주제로 열리는 이 행사에는 하정우 대통령실 AI미래수석비서관과 맷 가먼 아마존웹서비스(AWS) CEO, 최수연 네이버 대표, 김경훈 오픈AI코리아 총괄대표 등이 참석할 예정이다.
댓글 0