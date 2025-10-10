컴퍼니에이알 건기식 ‘리즈랩’, 베리링크 통해 CIS 진출

CIS 지역 특화 수출 통합서비스 플랫폼 기업인 베리링크(대표 김태우)는 컴퍼니에이알(대표 김성근)과 ‘리즈랩’ CIS 총판 계약을 체결했다고 13일 밝혔다.
이에 따라 ‘리즈랩 바이알 이뮨 플러스’ 등 ‘리즈랩’의 대표 건강기능식품들이 베리링크를 통해 러시아, 카자흐스탄, 우즈베키스탄을 포함한 중앙아시아 5개국과 주변국 등 총 10개국에서 판매될 예정이다.
‘리즈랩’은 건강기능식품 전문기업 컴퍼니에이알의 프리미엄 이너뷰티 브랜드로 전 제품들이 식품의약품안전처의 건강기능식품 GMP 인증을 보유한 시설에서 100% 국내 생산으로 제조되는 게 특징이다.
컴퍼니에이알 김성근 대표는 “베리링크와 CIS 수출 총판 계약을 체결하게 되어 매우 기쁘다”며 “앞으로도 프리미엄 이너뷰티 브랜드로서 최고의 품질과 차별화된 제품, 다양한 혜택으로 보답하겠다.”고 말했다.
베리링크 김태우 대표는 “국내 멀티비타민 대표브랜드인 ‘리즈랩’과 함께할 수 있게 되어 매우 기쁘게 생각한다”며 “국내 경쟁력있는 중소 제조업체에게 CIS 진출 시 수입 인허가, 국제 물류, 인플루언서 마케팅 등 다양한 수출 서비스를 원스톱으로 지원해 함께 성장할 수 있도록 노력하겠다.”고 말했다.
한편 베리링크는 최근 중소벤처기업부 민관 스타트업 지원 프로그램인 ‘팁스(TIPS)’에 선정되며 연구개발(R&D) 자금을 확보한 바 있다. 이를 통해 CIS 및 제3지역 수출 통합서비스 플랫폼 고도화에 주력할 계획이다.
최용석 기자 duck8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0