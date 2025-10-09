아파트 분양 ‘큰 장’… 이달 전국서 5만1121채

동아일보

3년 10개월 만에 최대 물량
수도권에서도 3만채 넘게 분양
서울 서초동-사당동 등 주목

서울 송파구 롯데월드타워에서 바라본 한강변 아파트 단지. 2025.9.29 뉴스1
추석 연휴가 지나면 전국에서 5만 채가 넘는 아파트가 분양될 예정이다. 분양 물량 가운데 절반 이상은 서울 및 수도권이다.

8일 부동산R114에 따르면 이달 전국에 분양되는 아파트는 57개 단지에 총 5만1121채(임대 포함)다. 올 상반기 월평균 분양 물량(1만1725채)의 5배에 달하는 수준이다. 예정대로 분양이 진행될 경우 2021년 12월(5만9477채) 이후 3년 10개월 만에 가장 많은 물량이 공급되는 셈이다.

수도권에서는 총 3만211채가 이달 중 분양된다. 경기도에서 2만3328채, 서울 4335채, 인천에서는 2548채가 공급된다. 서울은 서초구 서초동 아크로드서초(1161채), 영등포구 신길동 더샵신풍역(2030채), 동작구 사당동 힐스테이트이수역센트럴(931채) 등 5개 단지가 분양을 진행할 예정이다.

경기도의 경우 광명시 광명동 힐스테이트광명11(4291채), 파주시 서패동 운정아이파크시티(3250채), 안양시 만안구 안양동 안양자이헤리티온(1716채), 평택시 장안동 브레인시티비스타동원(1600채) 등이다.

인천은 미추홀구 학익동 시티오씨엘8단지(1349채)와 미추홀구 용현동 인하대역수자인로이센트(1199채) 등 2개 단지가 분양을 예고했다.

지방에서는 2만910채가 분양될 예정이다. 충북(3337채), 광주(3216채), 부산(2700채), 충남(2370채), 경북(2197채), 경남(1926채), 대전(1429채) 순이다.

임유나 기자 imyou@donga.com
