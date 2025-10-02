포스코인터, 구동모터코어 폴란드 공장 준공… “유럽시장 공략”

포스코인터내셔널이 폴란드에 구동모터코어 공장을 준공하고 가동에 들어간다. 전기차 수요가 늘어나고 있는 유럽에서 핵심 부품인 구동모터코어 시장 점유율을 확보하겠다는 전략이다.
포스코인터내셔널은 1일(현지시간) 폴란드 수도 바르샤바에서 남서쪽으로 약 280km 떨어진 오폴레주 브제크시에서 준공식을 갖고 공장 가동을 시작한다고 밝혔다.
10만㎡ 규모로 연간 120만 대의 구동모터코어를 생산할 수 있는 폴란드 공장은 이 회사가 유럽 시장 공략을 위해 세운 전진기지 역할을 할 전망이다. 회사 측은 “유럽 내 전기차 판매는 올해 전체 신차의 25%에서 2030년에는 55%까지 증가할 것으로 예상되며, 2035년에는 EU가 내연기관 차량 판매를 종료하는 목표를 세우고 있다”며 “이에 따라 전기차 구동모터코어 수요도 더욱 늘어날 것”이라고 전망했다.
포항과 천안을 비롯해 미주 멕시코와 아시아 인도 등에 구동모터코어 공장을 가동 중인 이 회사는 폴란드 공장을 가동하며 주요 대륙에 모두 생산 거점을 확보하게 됐다. 이 시설들을 통해 2030년까지 연간 750만 대 생산 체제를 갖추고 시장점유율 10%를 확보한다는 계획이다.
댓글 0