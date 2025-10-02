‘9만전자’ ‘40만닉스’ 터치…반도체 투톱, AI 열풍에 불기둥

최태원 SK 대표이사 회장과 이재용 삼성전자 회장이 1일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 이재명 대통령과 샘 알트만 오픈AI 대표 접견에 참석해 발언하고 있다. 2025.10.01. 대통령실통신사진기자단



‘국민주’ 삼성전자가 2일 장중 9만 원을 돌파했다. 삼성전자와 함께 반도체주(株)를 이끄는 SK하이닉스도 사상 처음으로 ‘40만닉스’ 고지에 올랐다.