[data&]모두가 숙면할 수 있는, ‘이상한 과학의 나라 ACE’

《어두운 침실, 잠 못 이루던 여자가 몸을 뒤척인다. 순간 화병 속에서 토끼가 튀어 오르고, 놀란 그녀는 곧장 토끼를 쫓는다. 빛이 새어 나오는 통로를 지나자 꽃잎이 흩날리고, 현실의 질서가 흔들린 듯한 생경한 풍경이 펼쳐진다. 바로 그때 낯선 남자가 돌아보며 말한다. “어… 또 한 분 오셨네요?”》
처음 경험하는 숙면 판타지
대한민국 대표 침대 브랜드 에이스침대(대표 안성호)가 신규 TV 광고 ‘이상한 과학의 나라 ACE’로 돌아왔다. 루이스 캐럴의 동화 ‘이상한 나라의 앨리스’에서 모티브를 얻어 지금껏 한 번도 시도하지 않았던 새로운 세계관을 담아냈다. 화려한 판타지적 연출을 통해 현실에서는 존재하지 않지만, 누구나 경험하고 싶은 숙면의 세계를 시각적으로 구현했다.
‘이상한 과학의 나라 ACE’는 누구에게나 숙면이 보장된 특별한 장소다. 여주인공은 불면에 시달리는 현대인을 상징하며, 이곳에 도착해 과학적 숙면을 경험한다. 세계관의 주인은 오랜 기간 에이스침대의 대표 모델로 활동해 온 배우 박보검이 맡았다. 젠틀하면서도 위트 있는 캐릭터로, 원작 속 ‘화이트래빗’에서 재해석된 토끼 전령을 보내 잠 못 이루는 사람들을 이 환상의 세계로 이끈다.
생생한 연출로 몰입감 극대화
에이스침대는 그동안 다양한 광고 캠페인을 통해 ‘침대=과학’이라는 메시지를 꾸준히 강조해 왔다. 이번 광고는 그 메시지를 기술적 설명 대신 세계관 자체에 녹여내 소비자가 숙면의 가치를 자연스럽게 느끼도록 했다. 이는 제품 기능과 소재가 중심이 되는 침대 광고 문법에서 벗어나 브랜드 고유의 철학을 서사적으로 풀어냈다는 점에서 차별화된 시도로 평가받고 있다.
이번 광고의 가장 큰 특징은 대규모 세트를 직접 제작해 촬영했다는 점이다. 식물벽과 중앙의 연못을 실제로 조성해 판타지 세계 속 정원의 풍경을 생생하게 담아냈다. 정원 곳곳에 배치된 비현실적인 오브제들 역시 실물로 제작했다. 자이언트 버섯과 머그컵은 정교한 도색과 반광 코팅을 거쳐 질감을 살렸고, 꽃은 원단을 겹겹이 포개어 빛과 결이 느껴지는 생동감을 구현했다. 이렇게 만들어진 화면은 컴퓨터그래픽(CG)만으로는 재현하기 힘든 입체적 디테일과 현장감을 전달한다.
마지막 장면에서 메인 오브제로 등장하는 ‘플로라(Flora)’는 올해 8월 출시된 모던 클래식 신제품 침대다. 우아한 곡선과 안정감을 주는 세 개의 단추, 풍성한 쿠션 볼륨감이 어우러진 디자인으로, 마치 ‘이상한 과학의 나라 ACE’에서만 경험할 수 있는 깊고 안락한 숙면의 세계를 현실로 옮겨온 듯한 무드를 완성해 준다. 제품의 라일락 컬러는 매혹적인 보랏빛으로 세계관의 신비로움을 한층 더 부각한다.
‘침대=과학’에 스토리를 더하다
매년 새로운 콘셉트의 광고 캠페인을 통해 소비자들에게 선명한 존재감을 남겨온 에이스침대는 최단 기간 유튜브 조회수 2000만 뷰를 돌파하며 높은 화제성을 입증했다. 흡사 단편 영화를 연상시키는 몰입감과 차별화된 연출로, 단순한 제품 홍보를 넘어 하나의 콘텐츠로서 완성도가 뛰어나다는 호평이 따른다.
에이스침대는 앞으로도 다양한 채널을 통해 ‘침대=과학’의 가치를 알리고 소비자와의 커뮤니케이션을 이어가는 동시에, 에이스침대만의 세계관을 확장할 예정이다. 오늘 밤 쉽게 잠들지 못한다면 에이스침대 공식 유튜브와 인스타그램 채널을 방문해 보자. ‘이상한 과학의 나라 ACE’ 초대장을 받아볼지 모른다.
