[data&]피싱·스미싱 걱정되면 가장 먼저 LG유플러스 매장을 찾으세요

금전 요구와 신상 공개 협박당한 청소년

카드 사칭 전화에 피싱 앱 설치한 중년 여성

스미싱으로 600만 원 피해 본 60대

LG U+, 경찰청과 보이스피싱 긴급 대응 체계 만든다LG유플러스와 경찰청이 22일 ‘AI 기술 활용 민생범죄 예방을 위한 업무협약’을 체결했다. 이번 협업은 단순한 기술 협력이나 정보 공유를 넘어 국민의 일상을 위협하는 보이스피싱을 체계적으로 차단하기 위해 추진됐다. 이번 협력을 통해 LG유플러스는 통신 인프라에서 탐지되는 이상 패턴, 악성 앱 제어 서버로그, 의심 문자 착신번호, 중계기 단말 정보 등 보이스피싱 관련 데이터를 제공하고, 경찰청은 이를 자체 범죄 데이터베이스(DB) 및 수사 정보와 연계해 실시간 대응 체계를 강화할 방침이다.특히 LG유플러스는 AI 앱인 ‘익시오(ixi-O)’의 보이스피싱 탐지 기능을 활용해 확보한 피싱 의심 데이터를 경찰청과 공유함으로써 피싱 범죄에 대한 사전 인지부터 즉각적인 대응, 사후 추적으로 이어지는 체계를 공고히 다질 계획이다.보이스피싱, 스미싱 등의 피해 고객 보호에도 협력한다. 양측은 LG유플러스 매장을 피해 고객의 ‘1차 대피소’로 지정하고, 추가 피해를 막기 위한 초동 대응부터 경찰 인계로 이어지는 긴급 대응 프로세스를 마련한다. 또한 경찰청의 현장 교육 프로그램으로 LG유플러스 보안전문상담사의 역량을 강화해 실질적인 대응 체계도 고도화할 계획이다.LG유플러스와 경찰청은 고객들의 보이스피싱 인식 개선을 위해서도 힘을 모은다. 양측은 모든 국민이 보이스피싱 수법과 피해 사례를 인지하고, 예방 수칙을 생활화할 수 있도록 대국민 보안 캠페인을 공동 추진한다. 이를 위해 경찰 전문 인력이 출연한 정보 콘텐츠를 영상, 신문, 소셜네트워크서비스(SNS) 등 다양한 채널로 배포하고, 전국 LG유플러스 매장을 찾는 고객에게 예방 안내 자료를 제공하는 등 오프라인 접점 기반 캠페인을 강화한다.LG유플러스와 경찰청은 보이스피싱에 따른 피해 예방 및 대응을 넘어 학교폭력·스토킹·다단계 사기 등 다양한 사이버 기반 범죄로 협업을 확대해 나갈 방침이다.