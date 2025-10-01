中企 45% “美 철강-알루미늄 관세 여파 수출 타격”

피해기업의 66% “실제 수출 줄어”
미국이 8월 철강·알루미늄 파생상품 관세 대상 품목을 크게 늘리면서 국내 관련 기업 절반 가까이가 수출에 타격을 입은 것으로 나타났다.
중소기업중앙회는 지난달 9일부터 18일까지 실시한 ‘미국 철강·알루미늄 파생상품 관세 관련 중소기업 실태조사’에서 도널드 트럼프 미 행정부가 추가한 관세 대상 파생상품을 제조하는 기업 중 45.3%가 “수출에 부정적 영향을 받았다”고 답했다고 밝혔다. 피해 기업 중 실제 수출이 줄었다고 답한 곳은 66.3%에 달했다. 평균 수출 감소율은 16.5%로 나타났다. 이번 조사는 중소기업 600곳을 대상으로 했다.
관세 인상과 품목 추가로 인한 어려움(복수 응답)으로는 ‘단가 인하 압박 등 관세 부담 전가’가 53.6%로 가장 많았다. 이어 ‘미국 거래처의 수출계약 지연·취소’(51.8%), ‘신규 수출시장 개척 부담’(20.5%) 순으로 조사됐다.
김다연 기자 damong@donga.com
