국내 증시 ‘검은 금요일’…코스피 -2.45%, 코스닥 -2.03%

코스피, 최고점 대비 100포인트 빠져…3400선 붕괴
美 경기 호조에 금리인하 기대감 후퇴…한미 무역협상도 난관
코스피가 2% 넘게 하락하며 3400선이 무너졌다. 미 금리 인하 이후 역사상 신고점을 경신하던 지수는 최고점 대비 100포인트 넘게 빠졌다. 대외 불확실성에 크게 흔들리며 악재에 취약해진 모습이다.
26일 한국거래소에 따르면 코스피 지수는 전 거래일 대비 2.45% 내린 3386.05포인트에 마감했다. 지수는 9거래일 만에 다시 3300선으로 내려왔다. 사상 최고점을 경신했던 지난 23일(3486.19포인트) 대비 100포인트가 증발한 것이다.
외국인과 기관은 이날 각각 6607억원, 4889억원 순매도를 기록했다. 반면, 개인은 1조976억원 사들였다.
코스닥은 전날 대비 2.03% 내린 835.19포인트로 거래를 마쳤다.
전날 발표된 미국 GDP 성장률이 2년래 최고치를 기록하며, 금리 인하 기대감이 축소된 점이 증시 하락의 주 요인 중 하나로 꼽힌다. 미국 2분기 GDP 성장률은 3.8%로, 시장 예상치(3.3%)를 상회하는 성장세를 보였다. 실업수당 청구건수도 예상치를 크게 밑돈 21만8000건으로 발표됐다. 경기가 호조를 보이면 미 연방준비제도(Fed)는 연내 추가 금리 인하에 더 신중해질 수 있다.
한미 무역협상도 투자 방식에 대한 이견으로 불확실성이 커졌다. 관세율 인하의 조건이었던 대미 투자와 관련해 미국은 ‘선불’ 현금 납입을 요구하는 반면, 한국은 대출이나 보증 방식을 선호하고 있다. 이에 두 달 만에 1400원을 돌파한 원·달러 환율은 하루 만에 1410원 선까지 급등했다.
이경민 대신증권 연구원은 “글로벌 증시의 사상 최고치 랠리가 꺾이면서 악재에 민감해지는 추세가 뚜렷하다”며 “통화정책 기대와 인공지능(AI) 모멘텀이 모두 정점을 통과했으며 주식시장은 호재를 선반영해 전개된 단기과열 국면이 종료됐다”고 말했다. 이어 “차익실현 심리가 증가하면서 시장은 매도의 명분을 찾기 시작하는 것으로 예상한다”며 “9월 말 약해진 단기 유동성 환경 또한 하방 경직성을 키우는 요인”이라고 짚었다.
박기훈 한국투자증권 연구원은 “금리 인하 기대 약화가 약세 압력을 자극하고 있다”며 “연준 인사의 신중론까지 더해지며 페드워치(Fedwatch)상 연내 2회 추가 인하 확률은 60%대로 하락했다”고 설명했다.
다만, “이재명 대통령이 코리아 디스카운트 해소 의지를 피력하는 등 정책 기대는 남아있다”며 “이번 조정은 추석 연휴와 9월 분기 리밸런싱을 앞둔 리스크 회피 성격으로 해석할 필요가 있다”고 말했다.
업종별로는 도널드 트럼프 미국 대통령이 다음달 1일부터 특허 의약품에 100% 관세를 부과하겠다고 밝히면서 제약 관련 주가가 일제히 하락했다. 또 최근 가파른 상승세를 보였던 삼성전자(3.25%), SK하이닉스(5.61%)도 외국인 매도세에 약세를 보였다.
한편, 국내 가상자산 거래소 1위 업비트 운영사인 두나무를 계열사로 편입한다는 소식이 전해진 네이버(+0.98%)는 전날에 이어 상승세를 이어갔다.
댓글 0