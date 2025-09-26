1기 신도시 재건축, 내년 지정 물량 7만채로 확대

정부가 수도권 주택 공급을 위해 내년 1기 신도시 정비구역 지정 물량 한도를 2만6000채에서 7만 채로 확대하기로 했다.
국토교통부는 25일 1기 신도시 관련 경기도와 고양시, 성남시, 부천시, 안양시, 군포시와 사업 추진 상황을 점검하고 후속 사업 선정 방법을 논의했다고 26일 밝혔다.
지난해 11월 정부는 1기 신도시 중 먼저 재건축을 추진하는 선도지구 15개 구역을 선정했다. 이후 추진될 후속 사업 규모는 최대 2만6000채 한도였지만 이를 7만 채 규모로 늘린 것이다.
지역별로 보면 내년 구역 지정 가능 물량은 고양 일산 2만4800채, 성남 분당 1만2000채, 부천 중동 2만2200채, 안양 평촌 7200채, 군포 산본 3400채다.
후속 사업은 9·7 공급 대책에 따라 주민 제안 방식으로 진행된다. 정비사업을 추진하고 싶은 단지 주민들이 대표단을 꾸리면 정비계획안을 마련해 지자체에 자문을 신청하는 식이다. 지자체는 해당 정비계획안이 입안 가능한 수준이라고 판단하면 주민들에게 구역 지정 제안 접수를 요청한다. 이후 주민들은 과반의 동의를 얻어 구역 지정을 지자체에 제안한다.
지자체가 올해 안에 주민 제안 정비계획안에 대한 자문 접수를 시작하며 지원 수준은 선도지구와 동일한 수준으로 진행될 방침이다.
선도지구 15개 구역 중 7개 구역은 정비계획안을 지자체에 제출한 상태다. 국토부는 나머지 지역에서도 2, 3곳 이상이 올해 안에 정비구역으로 지정될 수 있을 것으로 전망했다.
이외에도 국토부와 1기 신도시 관할 지자체는 선도지구와 관련된 제자리 재건축 문제, 교육환경 개선 재원 마련 등 사업 지연 문제에 대한 지원방안을 모색하기로 했다.
임유나 기자 imyou@donga.com
