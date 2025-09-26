SK 최창원 “AI는 韓제조업 살릴 구세주”

최창원 SK수펙스추구협의회 의장이 “대한민국 제조업이 경쟁력을 잃어가는 상황에 인공지능(AI)이 구세주처럼 나타났다”며 ‘제조AI’로 한국 제조업의 활력을 되찾을 수 있다고 강조했다.
최 의장은 24일 울산 울주군 울산전시컨벤션센터에서 열린 ‘2025 울산포럼’ 클로징 세션에서 이같이 밝혔다. 그는 “산업적으로 우리가 믿고 있던 든든한 힘들이 송두리째 흔들리는 느낌”이라며 “예전엔 중국이 잘되면 우리가 잘되고, 미국은 언제나 우리 편이었지만 그게 더 이상 유효하지 않다”고 말했다. 이어 “이런 변화 속에서 대한민국의 제조업도 점차 경쟁력을 잃어가는 게 아닌가 싶었는데 AI가 마치 구세주처럼 나타났다”고 덧붙였다.
이날 포럼에 참석한 연사들도 AI를 한국 산업 현장에 적용해 품질과 원가, 안전 관리 및 의사 결정의 효율성을 끌어올릴 수 있다고 입을 모았다. 전 프로 바둑 기사 이세돌 울산과학기술원(UNIST) 인공지능대학원 특임교수는 기조 연설에서 “2016년 알파고와 저의 대국이 조명을 받았지만 (한국 사회가) 그 이후 바둑계의 변화를 놓치지 않았나 하는 생각이 든다”며 “지금은 AI가 안 쓰이는 곳이 없다. 단순히 AI를 이용하는 것을 넘어 활용할 수 있다면 대한민국은 한 발 더 나아갈 수 있을 것”이라고 강조했다.
울산포럼은 최태원 SK그룹 회장이 울산 지역의 문제와 미래를 논의하자는 취지로 제안해 2022년 처음 시작했다. 올해로 4회째를 맞았다. 올해 울산포럼은 ‘커넥팅(CONNECTING) 울산: 기술과 문화로 잇다’를 주제로 울산 중심의 제조AI 허브 및 동남권 문화권역 구축 전략을 논의했다.
