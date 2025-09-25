LH, 쿠웨이트 압둘라 신도시 시범주택단지 착수 가속… 법·제도 개선으로 궤도 진입

한국토지주택공사(LH)는 쿠웨이트 ‘압둘라 신도시 시범주택단지 투자사업’이 지난해 말 재개 이후 정상 궤도에 올랐다고 25일 밝혔다.
쿠웨이트 정부는 수도 쿠웨이트시티에서 서쪽으로 30km 떨어진 지역에 약 23조 6000억 원을 투입해 총 6442만㎡(분당의 3배 규모) 부지에 4만3000세대 주택을 공급하는 ‘압둘라 신도시’ 개발을 추진 중이다. LH는 2023년 신도시 건설사업관리(PM) 용역을 수주한 데 이어 신도시 내 49만㎡ 부지에 550세대 규모 시범주택단지 조성을 추진하고 있다.
이 사업은 2016년 LH와 쿠웨이트 주거복지청(PAHW) 간 업무협약(MOU) 체결 이후 코로나19 확산과 현지 법·제도 미비로 지연돼 왔으나 지난해 11월 재개됐다. 이후 쿠웨이트 정부가 이슬람 금융 의무 사용 조항을 삭제하고 최소 부지면적을 완화하고 주택담보대출을 확대하는 등 관련 법을 개정하면서 사업 추진에 탄력이 붙었다.
LH는 올해 말까지 시범주택단지 타당성 조사를 마무리하고 2026년 쿠웨이트 정부와 합작법인(SPV)을 설립해 2027년 착공에 나설 계획이다. 아울러 연내 국내 건설·금융기업을 대상으로 투자설명회를 열어 동반 진출 기회를 모색할 방침이다.
압둘라 신도시 사업관리(PM) 용역을 교두보로 국내 기업의 쿠웨이트 시장 진출도 확산되고 있다. LH와 공동으로 사업관리를 수행 중인 한미글로벌은 최근 쿠웨이트 주거복지청 발주 공사관리 용역 3건(약 310억 원 규모)을 수주했다. 또 삼성전자와 ‘스마트홈 솔루션’, 이수화학과 ‘수직 농장형 스마트팜’ 협력도 논의 중이다.
강오순 LH 지역균형본부장은 “쿠웨이트 주거복지청과의 긴밀한 협력으로 법 개정과 투자사업 재개를 이끌어낸 만큼 차질 없이 사업을 추진하겠다”면서 “쿠웨이트를 시작으로 K-주거문화를 해외에 수출할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
