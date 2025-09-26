[상생&]삼성, 中企 스마트공장 고도화 및 지능화 지원

충남 아산에 위치한 비데 전문 기업 ‘에이스라이프’에서 서영민 에이스라이프 직원(왼쪽)과 삼성전자 스마트공장 담당자가 비데 제품의 품질 상태를 점검하고 있다.

삼성전자는 국내외 제조 현장에서 수십 년간 쌓은 노하우와 성공 경험을 공유해 국내 중소기업들이 스마트공장으로 전환하고 경쟁력을 높일 수 있도록 돕고 있다.삼성전자는 2015년 경북 지역 중소기업을 대상으로 스마트공장 지원 사업을 시작해 현재까지 10년간 전국 중소기업들의 스마트공장 구축을 지원했다. 삼성전자는 2023년 5월부터는 인공지능(AI)과 데이터 기술을 활용해 중소기업 제조 현장을 지능형 공장으로 고도화하는 ‘스마트공장 3.0’ 사업을 시작했다.삼성전자는 또 스마트공장 3.0을 진행하며 개별 기업을 넘어 지방자치단체와 스마트공장 수혜 기업이 손잡고 지자체별로 진행하는 ‘자생적 지역 스마트공장 생태계’ 확산에도 힘을 보태고 있다.삼성전자는 스마트공장 3.0 사업을 통해 매년 100억 원씩 3년간 총 300억 원을 투자해 600개 중소기업에 스마트공장 구축 및 고도화를 지원하고 있다.

AI가 문제 해결하는 ‘지능형 공장’으로 중소기업 고도화

삼성전자가 스마트공장 고도화를 추진하는 대상은 이미 삼성 스마트공장 사업에 참여해 기초적 데이터 기반 자동화 시스템을 갖춘 업체들이다.‘지역 균형 발전’도 스마트공장 3.0의 중요한 목표다. 이를 위해 삼성전자는 인구소멸 위험 지역에 있는 중소기업을 우선적으로 지원할 계획이다. 해당 지역 중소기업의 생산성 향상과 매출 증가를 통해 지역 경제를 활성화하고 지역 인재의 취업 기회도 확대해 궁극적으로 인구소멸의 위기에서 벗어나 지역이 다시 활기를 찾는 데 마중물 역할을 하겠다는 것이다.삼성전자는 또 전담 조직을 구성해 안전한 작업 환경 조성, 에너지 절감과 친환경 소재 활용을 통한 탄소 배출 감소 등 중소기업이 자체 역량으로 감당하기 어려운 지속 가능 경영 강화에도 힘을 쏟고 있다.

스마트공장, 지자체·수혜 기업 함께하는 ‘자생적 지역 생태계’로 진화

전남 여수에 위치한 식품 기업 ‘쿠키아’에서 삼성전자 스마트공장 담당자(오른쪽)와 쿠키아 직원이 두부과자 품질 상태를 점검하고 있다.

스마트공장 사업은 중소벤처기업부, 중소기업중앙회와 함께하는 삼성의 대표 사회적 책임(CSR) 사업이다. 중기부는 삼성전자가 출연한 금액만큼 매칭 지원금을 조성해 중소기업에 지원하며, 중기중앙회는 스마트공장 사업에 참여할 중소기업의 모집과 지원 대상 심사 및 선정, 사후 평가 등을 담당한다.스마트공장 3.0 사업은 지자체와 스마트공장 지원을 받았던 수혜 기업까지 동참해 지역별로 ‘자생적 지역 스마트공장 생태계’를 구축해 가는 진화된 스마트공장 사업 모델도 추진한다.전북형 스마트공장 구축 사업에는 식료품 제조 기업부터 섬유·고무제품, 자동차, 반도체 등 다양한 업종의 기업들이 참여하고 있다.삼성전자 스마트공장 사업에 참여했던 전북 소재 중소기업 대표들도 2023년 3월 자발적으로 모여 ‘민간 멘토단’(삼성스마트CEO포럼)을 출범시키며 전북 주도의 스마트공장 사업에 힘을 보탰다. 멘토단은 스마트공장 사업 성과를 홍보하고 성공 경험을 공유해 지역 내 중소기업들이 스마트공장 사업에 참여하고 성공적으로 제조 현장을 개선할 수 있도록 돕고 있다.삼성전자가 시작한 스마트공장 사업이 지자체와 수혜 기업들이 동참해 지역 주도의 ‘자생적 지역 스마트공장 생태계’로 진화하는 것이다.

스마트공장 구축 중소기업 성장 효과 입증

삼성전자는 2015년 경북 지역 중소기업을 대상으로 스마트공장 사업을 시작해 현재까지 10년간 스마트공장 구축을 지원하고 있다.2022년 9월 중기중앙회 연구 결과에 따르면 스마트공장 사업 지원을 받은 국내 중소기업들은 지원을 받지 않은 기업(동일 업종 및 규모 기준) 대비 2017~2020년 평균적으로 매출은 23.7%, 고용은 26%, 연구개발(R&D) 투자는 36.8% 더 성장한 것으로 나타났다.충남 아산에 위치한 비데 전문 기업 ‘에이스라이프’는 코로나19 때문에 전 세계에서 화장지 대란이 발생하고 비데 수요가 급증하면서 스마트공장 사업의 지원을 받았다. 에이스라이프는 팬데믹 기간에 비데 수주 물량이 월 3만2000대까지 치솟아 기존 생산능력(월 2만 대)으로 감당하기 어렵게 되자 삼성의 도움을 받아 특정 라인에 지나치게 제품 생산이 몰렸던 불균형 공정을 개선하고 자동화 검사 시스템을 구축해 월 4만2000대로 생산능력을 끌어올렸다.또 전남 여수에 있는 식품 기업 ‘쿠키아’는 공장 설비 불량으로 연평균 1억5000만 원 상당의 두부과자 폐기물이 발생하고 납기 지연으로 고객의 불만이 제기되는 상황에서 스마트공장 지원을 통해 제조 현장 데이터를 실시간 수집해 최적의 온도에서 두부과자 제품을 만들 수 있는 시스템을 구축했다.쿠키아의 연 매출은 스마트공장 구축을 시작한 2016년 3억 원에서 2022년 24억 원으로 8배로 성장했고 같은 기간 임직원 수도 10명에서 25명으로 늘었다. 쿠키아는 기존 공장의 2배 크기 신공장도 최근 지었다.

中企 판로 개척 위한 스마트비즈엑스포도 열려

삼성전자는 정부와 함께 중소기업의 경쟁력을 높이고 신규 판로 개척을 돕는 ‘2024 스마트비즈엑스포’도 지난해 10월 22일부터 25일까지 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 진행했다. 2016년 처음 개최돼 8회째를 맞은 지난 전시회에서는 산업용품, 부품·소재, 식음료, 생활가전 등 다양한 분야의 99개 기업이 참여해 전시 부스 운영부터 구매 상담회, 라이브커머스 방송과 교육 등을 진행했다.‘2024 스마트비즈엑스포’는 중소기업의 경쟁력을 높이고 국내외 시장 개척을 돕기 위한 특별 전시와 다양한 프로그램으로 참관객들의 이목을 끌었다. 그중에서도 16개 우수 중소기업의 혁신 사례와 수출 성과를 선보인 교차협력1관, 교차협력2관, 수출관, 혁신관 등 4개로 이루어진 특별관에는 참관객들의 발길이 끊이질 않았다.‘혁신관’에 참여한 한서정공은 28년 역사를 가진 특장차(농기계, 소방차, 방역 방제차 등) 제조 회사이다. 스마트비즈엑스포 참여는 올해가 처음으로, 이번 엑스포에서 ‘1t 전기 압축공기포소화장치(CAFS) 소방차’를 선보이며 기술력을 뽐냈다. 압축공기포소화장치란 물, 거품, 압축공기를 혼합해 화재를 진압하는 장치로, 물로만 진화할 때보다 소화 시간을 약 6분의 1로 줄일 수 있다.참가 기업들의 성과 창출을 돕기 위한 프로그램 중 가장 주목받은 프로그램은 구매 상담회로, 총 600여 건의 비즈니스 미팅이 진행됐다. 120여 개의 기업과 120여 곳의 국내외 바이어가 함께해 전해보다 각각 30여 개가 증가했다. 삼성전자는 기업들이 맞춤형 바이어를 발굴하고 상담 이후에도 성과가 이어질 수 있도록 지속적인 사후관리를 제공할 계획이다.스마트공장을 구축한 기업들도 이 행사에서 높은 성과를 올렸다. 그중 넥슨전자는 국내외에서 유일하게 미세 피치 기술을 보유하고 있어 주목받았다. 미세 피치 기술이란, 반도체 회로의 선폭을 마이크로미터(μm) 단위로 더욱 정밀하게 줄여서 고집적도를 높인 첨단 공정 기술을 말한다. 지난해 엑스포에서는 올해 세계 최초로 개발에 성공한 ‘0.25mm 미세 피치’ 칩 패키지를 선보였다.

